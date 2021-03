Jens Ive er genvalgt som Venstre i Rudersdals borgmesterkandidat ved et virtuelt opstillingsmøde i torsdags. Randi Mondorf (th.) blev ved samme lejlighed genvalgt som kandidat til Regionsrådet. Pressefoto

Borgmester Ive vil have fire år mere

Jens Ive er blevet genvalgt som Venstres borg- mesterkandidat. Borgmesteren håber, at vælgerne fortsat vil lade ham stå i spidsen for kommunens meget positive udvikling

Rudersdal - 27. marts 2021

Jens Ive (V) står klar til, om vælgerne vil, at fortsætte som borgmester efter november måneds kommunalvalg.

Torsdag i sidste uge blev Rudersdals borgmester siden 2012 nemlig genvalgt som partiets borgmesterkandidat, og Jens Ive håber at få lov til at føre kommunen ind i en ny valgperiode, som tegner løfterig og optimistisk.

"Jeg synes faktisk kommunen er et andet og bedre sted end for fire år siden," siger han til Rudersdal Avis.

"Det er specielt i forhold til økonomien. Vi har haft rigtig meget uro udefra i forhold til vores økonomi, hvor vi blandt andet er blevet ramt negativt af den kommunale medfinansiering i sundhedsvæsnet og ændringer i udligningsreformen. Der er hele tiden kommet nogle skadevirkninger ind i Rudersdals økonomi. Men nu er der lavet en nu udligningsaftale, og vi har på lidt over et år fordoblet vores likviditet. Det er ganske markant, og vi har kunnet afsætte den her store pulje på 350 millioner kroner til børn, unge og idræt. Så nu er vi inde og kan lave nogle meget store greb, og står økonomisk et sted, hvor vi har større tillid til fremtiden,og hvor vi også har et meget sundt økonomisk fundament," siger Jens Ive.

I det hele taget er Rudersdal inde i en meget positiv udvikling, mener borgmesteren, og den står kun til at fortsætte i den kommende valgperiode.

"Vi kommer til at lave meget store investeringer både i daginstitutioner og skoler. Og det næste store område, vi genoptager, er en nytænkning af ældreområdet. Hvordan laver vi boformer, hvor man kan blive længere i eget hjem med fremskudt service, og så kommer vi også til at bygge flere plejecenterpladser. Det er der behov for," siger Jens Ive.

Bredt samarbejde Når borgmesteren gør boet op for den snart forgangne valgperiode, så har den været bygget på bredt politisk samarbejde og relativt smult vande. Med en markant undtagelse, der drejer sig om debatten omkring den ny skolestruktur, som blev besluttet i slutningen af 2019.

Udover en massiv og vedholdende kritik fra specielt forældrene på de otte skoler, som skulle sammenlægges, så betød den også, at Lokallisten og Konservative i en periode stod uden for det brede samarbejde, som Jens Ive stiler efter.

Men de to partier er tilbage i det brede resultatorientede samarbejde nu, og borgmesteren håber også, at forældrene er enige med ham i, at skolestrukturen er faldet godt ud.

"Jeg tror, at det store flertal nu kan se meningen med, hvad vi har gjort. Jeg forstår, at man stiller sig skeptisk over for det, man ikke kender. Men vi har jo kunnet se, og det skyldes også coronaen, at det er lykkedes skolerne i alt at spare 17 millioner kroner op på kort tid. Det er sindssygt flot, og holder hånden under de små skoler. Skolestrukturen er faldet rigtig godt ud," siger borgmesteren.

Nye måder at gøre tingene Et af slagordene omkring skolestrukturen var, at man ikke lyttede til borgerne. Men netop et tættere samarbejde er faktisk et væsentligt aspekt af Rudersdal Kommunes fremtid.

"Vi skal være en mere lyttende kommune. Det slutter ikke med den borgersamling omkring verdensmålene, der er i gang lige nu. Der kommer mere borgerinddragelse. Vi kan se, at borgerne har så meget at byde på og gerne vil byde ind, og det er nu engang deres kommune og ikke kommunalbestyrelsens. Vi vil rigtig gerne arbejde videre med, hvordan vi i langt højere grad kan få inddraget borgerne. Både som frivillige, men også som aktive indspillere i, hvad det er vi skal gøre på en måde så det giver mening for dem," siger Jens Ive.

Han håber og tror på en lys fremtid for Rudersdal Kommune i samarbejde med borgerne i Rudersdal. En fremtid, som han i hvert fald i de kommende fire år håber at få lov at stå i spidsen for.

Borgmesterjobbet er krævende, men også givende, fortæller han:

"Når du beslutter dig for at genopstille skal du for det første lige have en snak med din familie og dig selv, fordi det er et job, der fortærer temmelig mange timer. Det er jo klart, at der er andre ting, du ikke kan nå i dit familie- og privatliv. Folk er jo vant til, at du siger pænt nej tak til invitationer. Fordi du ikke kan. Den prioritering skal man være frisk på, og så skal du virkelig føle efter om man har det godt med jobbet. Det skal være spændende og sjovt og en positiv udfordring. Du skal have lyst at bruge al din energi på et levere på varen."

Det har Jens Ive.