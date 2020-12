Borgerne vil have kommunen til at teste

Borgere vil have kommunen til at teste. Men det er regionen, som står for det

Smittetrykket stiger, og køerne til teststederne bliver længere. Mange borgere har henvendt sig til kommunen for at efterspørge lokale testcentre

Borgmester Jens Ive siger:

"Jeg forstår udmærket, at borgerne i Rudersdal Kommune efterspørger en lokal mulighed for at blive testet for corona. Vi har gentagne gange efterspurgt denne mulighed både generelt og i forhold til en særlig indsats for unge. Beslutningen ligger dog ikke hos os, men hos regionen. Derfor må kommunens borgere fortsat benytte sig af de allerede etablerede testcentre."