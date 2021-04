Se billedserie Ved at genbruge så meget som muligt af Sjælsøhallens eksisterende bygninger er der meget foræret på forhånd, påpeger Knud Skadborg, der er talsmand for initiativgruppen for et helt nyt Sjælsø Medborger- og Aktivitetshus i Birkerød. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgergruppe: Vi har en visionær plan for Sjælsøhallen

Kommunens plan om at rive Sjælsøhallen i Birkerød ned og i stedet bygge en moderne daginstitution på stedet møder modstand fra en initiativgruppe af borgere, der ønsker, at der tænkes bredere og mere visionært.

Sjælsøhallen i Birkerød er en unik mulighed for at skabe et helt unikt og borgernært fællesskab. Det vurderer en initiativgruppe af borgere, der har lavet et omfattende idéoplæg til et helt nyt medborger- og aktivitetshus i de rammer, der i dag udgør Sjælsøhallen.

- Rudersdal Kommune har planer om at rive hallen ned og bygge en ny daginstitution. Initiativgruppen er ikke imod en ny daginstitution, men som skatteborger tænker jeg da: Hvorfor rive en fin bygning ned, hvis man i stedet kan renovere den og i samme ombæring tænke bredt og visionært. De mange flere børn bliver jo også større på et tidspunkt, og så er det vigtigt, at de har lokale mødesteder og nogle spændende tilbud at kaste sig over sammen med alle os andre, siger Knud Skadborg, der er talsmand for initiativgruppen.

I idéoplægget, der er illustreret af arkitekt Jesper Kusk, kan man læse, at Sjælsø Medborger- og Aktivitetshus skal være rammen om et naturnært, bæredygtigt og aktivt fællesskab, der danner base for sociale, kulturelle og idrætsrelaterede aktiviteter.

- Løbecentret er et af landets stærkeste løbemiljøer, og de har i dag base i Sjælsøhallen. Jeg synes ikke, at det er særlig pænt, at løbeklubberne er blevet »kørt over« af Rudersdal Kommune. Klubberne er blevet »smidt ud«, uden at kommunen er kommet med en god løsning på, hvor de så skal være, siger Knud Skadborg.

Indvendigt i Sjælsøhallen er der en del, der skal renoveres, men bygningerne rummer også flere gode ting og rum, der sagtens kan udnyttes Foto: Lars Sandager Ramlow

Centralt placeret Han peger på, at Sjælsøhallen er placeret centralt for et stort opland fra Vang-kvarteret, Ravnsnæsset, Ebberød og Fugle-vejene - samt tæt på Rude Skov Skole (Sjælsøskolen, red.). Derudover ligger hallen tæt på Rude Skov og Eskemose Skov, og den ligger klos op ad den grønne kile, der fører til Sjælsø via Sjælsøstien. I initiativgruppens øjne er hallen derfor også ideel som center for en hel stribe outdoor-aktiviteter.

- Udover løbeklubberne kunne Sjælsøhallen være base med omklædning, mødested, værksteder for mountainbikere, landevejsryttere, rulleski-løbere og måske også for vandsportsaktiviteter på Sjælsø. Sammen med dette kunne man skabe et medborgerhus, hvor der var mulighed for at udvikle de lokale fællesskaber. Det kunne eksempelvis være krea-værksteder, kulturelle aktiviteter, madklubber og lignende. I princippet alle de aktiviteter, som borgere i alle aldre ønsker at udvikle sammen i nære lokale fællesskaber. Vi forestiller os, at hallen, møderum og sale selvfølgelig også skal bruges til indendørs idræt. Jeg er selv formand for Rudersdal Fægteklub, der holder til i Birkerød Idrætscenter, og vi og flere af de andre klubber lider under pladsproblemer, argumenterer Knud Skadborg.

Liv... og masser af forskelligt liv. Selve hallen har ikke dimensioner til fodbold, håndbold og badminton, men der kan sagtens spilles boldspil, bordtennis, dyrkes fitness, yoga, spilles hockey, gymnastik, dyrkes kampsport eller fægtes. Illustration: Jesper Kusk Arkitekter

Masser af muligheder Hallen har ikke dimensioner til fodbold, håndbold og badminton, men der kan sagtens spilles boldspil, bordtennis, dyrkes fitness, yoga, spilles hockey, gymnastik, dyrkes kampsport eller fægtes. Det centrale vil være, at der skabes rum for en mere fleksibel udnyttelse af faciliteterne.

Visionen for faciliteterne indebærer en omfattende modernisering og ombygning af Sjælsøhallen, som skal åbne bygningen til den omkringliggende natur. Eksempelvis foreslås tagterrasser, som bygges sammen med et indskudt dæk i selve hallen. Der er planer om en amfi-scene, klatrevæg, løbebaner i terræn og en legeplads. Visionsoplægget rummer også etablering af et tidssvarende fælleskøkken og forplejningsområde samt fleksible indendørs og udendørs rum til fordybelse og mødeaktiviteter.

Selvstændig enhed - Vores oplæg indebærer, at Sjælsø Medborger- og Aktivitetshus organiseres og drives som en facilitet i en selvstændig juridisk enhed af borgerne i samspil med foreningerne og Rudersdal Kommune. Det kunne måske være i form af en fond eller en selvejende institution. Vi argumenterer ikke imod, at der er behov for en ny daginstitution, men vi vil gerne diskutere, hvor den skal placeres, eller om den eventuelt skal samtænkes med Medborger- og Aktivitetshuset. Et medborger- og aktivitetshus kan i princippet være åbent 24-7, hvorimod en daginstitution kun har åbent i hverdagene og kun i dagtimerne. Vi synes derfor, at fremtidsplanerne for Sjælsøhallen skal tænkes bredere og mere visionært. Vi vil meget gerne i dialog med kommunen om dette, siger Knud Skadborg.

Han anerkender, at Sjælsøhallen fremstår nedslidt, fordi den i mange år ikke er blevet prioriteret, vedligeholdt og udviklet af kommunen.

I idéoplægget kan man se illustrationer, der viser, hvordan initiativgruppen forestiller sig Sjælsø Medborger- og Aktivitetshus som ramme for et naturnært, bæredygtigt og aktivt fællesskab, hvor man kan samles om såvel sociale, kulturelle og idrætsrelaterede aktiviteter. Illustration: Jesper Kusk Arkitekter

- Hvis man nu vælger at skabe Sjælsø Medborger- og Aktivitetshus, så vil Sjælsø-hallen blive et nyt sted i byen. Projektet transformerer de gamle bygninger til et aktivt sted med liv og et samlingssted for såvel unge og ældre og på tværs af interesser. I mange år er der i Danmark og Rudersdal sket en centralisering, og det gælder også på kultur- og fritidsområdet. Vi tror på, at nærhed også betyder noget, og vi forestiller os også, at man kan lave lignende centre i andre af kommunens bydele, siger Knud Skadborg.