Frederiksborg Amts Avis har sat fokus på de unge uromagere i Birkerød, og det har skabt debat på Facebook og i avisens mailboks, hvor flere borgere giver udtryk for, at de er ved at være godt og grundigt trætte af de unge uromagere. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgere er trætte af unge uromagere

Borgerne i Birkerød er godt og grundigt trætte af uroen i deres midtby. Flere glæder sig samtidig over politiets øgede, synlige tilstedeværelse. Det er i hvert fald omdrejningspunktet i flere af de kommentarer på Facebook og i mails sendt til Frederiksborg Amts Avis, efter at avisen har sat fokus på gruppen af unge uromagere, der gennem længere tid har skabt utryghed i Birkerød.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her