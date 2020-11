En borger anmeldte onsdag aften, at der var mistænkelig adfærd på byggepladsen ved Sjælsøskolen i Birkerød. Det viste sig dog, at der var en fornuftig forklaring på adfærden.

Borger undrede sig over aften-aktivitet på byggeplads

En borger undrede sig onsdag aften over aktivitet på byggepladsen ved Sjæløskolen i Birkerød, og derfor modtog Nordsjællands Politi klokken 22.29 en anmeldelse om, at to personer gik rundt på byggepladsen. Anmelderen fandt deres opførsel kombineret med tidspunktet for mistænkeligt.