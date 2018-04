55-årige Else Fromberg fra Birkerød bor alene og er selvforsørgende, og den 26. april skal hun opereres i sin fod, hvorefter hun kun i begrænset omfang må bruge den, ligesom hun skal være sygemeldt fra sit job. For at kunne udføre dagligdags-gøremål såsom at handle og lufte sin hunde, har hun ansøgt Rudersdal Kommune om et midlertidigt lån af en el-scooter. Den afsøgning har hun fået afslag på, og hun frygter, at det vil få konsekvenser for hendes liv og muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Foto: Joram G. Menzer

Borger føler sig dømt til deroute af kommunen

Rudersdal - 08. april 2018

Kommunen har afvist 55-årige Else Frombergs ønske om i en periode efter en operation den 26. april at låne en el-scooter til daglige gøremål.

Efter operationen må hun ikke støtte på sin fod i en tre til seks måneder, og hun frygter, at kommunens afslag kan få konsekvenser for hendes fremtid på arbejdsmarkedet. I den tidsperiode, hvor hendes fod skal hele, er hun ikke i stand til at varetage sit job som vikar i hjemmeplejen, ligesom hun ikke må køre bil eller gå på andet end plane overflader ved hjælp af to krykstokke. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Else Fromberg, der er enlig og selvforsørgende, har ansøgt kommunen om lånet af el-scooteren, så hun kan komme ud og handle og lufte sine hunde, ligesom hun gerne vil i svømmehallen og genoptræne sin fod, så hun hurtigst muligt kan komme tilbage til sit arbejde. Den 2. marts fik hun dog afslag på sin ansøgning.

- I starten af året ringede jeg til kommunen og talte med en ergoterapeut, som oplyste mig om, at der er kommet en tilføjelse til Serviceloven, som betyder, at kommunalbestyrelsen i en tidsbegrænset periode kan yde støtte til hjælpemidler til borgere med midlertidigt nedsat fysisk funktionsevne. Jeg synes, at den beskrivelse passer perfekt på min situation, så jeg synes da, at det er...pudsigt, at dem, der oplyser mig om den mulighed, ender med at afvise mig, siger Else Fromberg, som efter afslaget skrev et brev til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer for at forklare sin situation.

- Jeg vil gerne have, at politikerne forstår, at hvis jeg ikke kan låne en el-scooter, er jeg nødsaget til at belaste foden, før den er helet. Det medfører en stor risiko for, at jeg får ødelagt det nye, kunstige ledbånd, og så kommer jeg i hvert fald ikke tilbage til mit arbejde som sygehjælper. Ifølge ortopædkirurgen vil jeg tværtimod kunne blive invalideret i en grad, der kan medføre, at jeg ender i en kørestol inden for en kort årrække, siger Else Fromberg, der fortsætter:

- Jeg er ked af det og super stresset over hele situationen, for jeg ved jo ikke, hvordan min fremtid ser ud. Man har en borger, som har et arbejde og bidrager til kommunekassen ved at betale skat, men i stedet for at hjælpe den borger på fode igen, vil man hellere risikere, at personen ender som invalid. Jeg føler mig magtesløs, og jeg føler, at kommunen har dømt mig til en social deroute, og det bliver jeg simpelthen så vred over.

I afslaget fra kommunen skriver den sagsbehandlende terapeut, at den tidligere omtalte tilføjelse til Serviceloven er en »kan«-bestemmelse. I tilføjelsen hedder det nemlig, at kommunalbestyrelsen »kan yde støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau«. Kommunens afslag begrundes med, at Else Frombergs »funktionsnedsættelse er af midlertidig karakter, og at Rudersdal Kommune som udgangspunkt ikke bevilger hjælpemidler/forbrugsgoder til midlertidigt brug«. Senere i skrivelsen står der også, at Rudersdal Kommune ikke politisk har taget stilling til i hvilket omfang Servicelovens paragraf 113 b - den omtalte tilføjelse, der trådte i kraft ved årsskiftet - vil blive integreret i Rudersdal Kommunes serviceniveau.

Else Fromberg håber, at hendes sag kan danne baggrund for, at kommunalbestyrelsen nu vil tage politisk stilling til tillægsparagraffen i Serviceloven. Om ikke andet så for at andre kan undgå lignende oplevelser i fremtiden.

- Jeg vil gerne fortælle andre borgere, at kommunen er villig til at sætte mit helbred på spil med risiko for, at jeg kommer til at lægge kommunen og skatteyderne til last, fremfor at yde mig lån af et hjælpemiddel i en kort tidsperiode og dermed få mig tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg synes, at andre skal vide, at det, de betaler skat til, er idioti og dårligt købmandskab. Og så synes jeg også, at det er en pointe, at hvis det kan ske for mig, så kan det også ske for dig, siger Else Fromberg.

Frederiksborg Amts Avis har været i kontakt med borgmester Jens Ive (V) for at få hans holdning til afslaget på Else Frombergs ansøgning om at låne en el-scooter efter hendes operation. Borgmesteren har fået følgende spørgsmål tilsendt:

Kan du forstå Else Frombergs frustration over, at kommunen ikke vil låne hende et hjælpemiddel i en tidsbegrænset periode, så hun kan handle, lufte sine hunde og udføre andre dagligdags-gøremål?

Hvorfor har man fra kommunens side valgt at tolke den tillægsparagraf i Serviceloven (113b) på denne måde - når der, som det nævnes i afslaget, er tale om en "kan"-bestemmelse, kunne man jo også have valgt at efterkomme hendes ønske?

Er det ikke økonomisk ulogisk, at man risikerer, at man som kommune skal tage sig af den her kvinde (eksempelvis i form af understøttelse), hvis hun ender med ikke at kunne varetage sit job i fremtiden fremfor at bruge ressourcerne på at låne hende en el-scooter i en begrænset periode?

Det fremgår af afslaget, at man i Rudersdal ikke har taget politisk stilling til tillægsparagraffen - hvorfor har man ikke det? Er det noget, man vil gøre nu? Kan det få en betydning for Else Frombergs situation?

Hun siger, at hun føler, at kommunen er med til at dømme hende til en social deroute - hvad tænker du om det?

Svar fra Jens Ive: Kære Else Fromberg

Jeg anerkender selvfølgelig at du fuldt og helt har ret til at have dit syn på sagen. Jeg må henholde mig til at du har modtaget en konkret faglig afgørelse i sagen, og jeg ikke her har mulighed for her at gå ind i den konkrete sagsbehandling.

Generelt kan jeg oplyse at når en borger udskrives fra endt sygehus behandling, med et genoptræningsbehov, så fastlægges der lokalt en genoptræningsplan for den enkelte, der også inkluderer transport til / fra den nødvendige genoptræning, efter behov.

Mona Madsen (L), der er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, efterlyser en politisk debat af den tillægsparagraf til Serviceloven (paragraf 113b), som kommunen kunne have gjort brug af til at godkende et midlertidigt lån af en el-scooter til Else Fromberg.

- Jeg synes, at der mangler en ordentlig begrundelse for afslaget. Man begrunder det med, at kommunen ikke plejer at bevillige hjælpemidler til midlertidig brug, men det er jo klart, når der er tale om en ny bestemmelse, som først er trådt i kraft ved årsskiftet, siger Mona Madsen.

Hun fortsætter: - Vi har en person her, som gerne vil være i arbejde og som gør et super nyttigt arbejde for samfundet. Hvis man ikke vil hjælpe med at holde hende arbejdsdygtig med den forholdsvis lille udgift, det må være, så synes jeg, at det er kortsigtet. Jeg kan ikke blande mig i enkeltsager, men det er min personlige holdning. Man burde da se på, hvad de langsigtede konsekvenser er, både for hende men også for kommunens økonomi. Det undrer mig, at vi ikke har haft en egentlig politisk drøftelse af den tillægsparagraf, når den er trådt i kraft for over tre måneder siden, og det mener jeg, at vi snarest muligt skal have, slutter Mona Madsen.