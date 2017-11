Jeannette Svensson foran sit hjem i Buskehøj, hvor hun oplever helbredsproblemer, som hun mener hænger sammen med skimmelsvamp i boligen. Hun mener ikke, at boligselskabet gør nok for at afhjælpe problemet. Boligselskabet svarer blandt andet, at beboernes trivsel ligger dem meget på sinde.

Boligselskab: Beboernes trivsel har stor betydning

Rudersdal - 21. november 2017 kl. 05:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis skriver tirsdag om, hvordan de to beboere Jeannette Svensson og Ramin Sharifi er blevet syge af at bo i deres boliger i det almennyttige boligbyggeri Buskehøj i Nærum, hvor der ved klimaundersøgelser er påvist forekomst af skimmelsvamp.

Der kan også læses et uddrag af artiklen her på siden. Frederiksborg Amts Avis har bedt Boligkontoret Danmark, der administrerer boligerne, om at forholde sig til sagen. Det har boligkontoret gjort i et skriftligt svar, som kan læses i sin helhed herunder.

Sagens opstart Vi bliver bekendt med sagen for et år siden i slutningen oktober 2016, hvor en af de to beboere (beboer til bolig 1 (Jeannette Svensson, red.)) henvender sig til os angående en siliconefuge mellem gulv og panel i soveværelse, der er gået op. Beboerens baggrund for den skriftlige henvendelse er frygt for forekomst af myrer til næste sommer. Vores ejendomsmester besigtiger boligen to dage efter henvendelsen. De aftaler, at der genfuges mellem gulv og panel i soveværelset. Beboeren oplyser efterfølgende, at hun har mistanke om skimmel under gulvet i soveværelset. Efter mailkorrespondance med driftschefen bestiller sidstnævnte en indeklimatisk undersøgelse hos Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S, som foretages den 1. december 2016.

Som det fremgår af nedenstående tidslinje, reagerer vi hurtigt på beboerhenvendelser og følger forretningsgangen. Det vil sige, at vi ved mistanke om svampeforekomster med skimmel altid igangsætter en uvildig undersøgelse af indeklimaet foretaget af eksterne eksperter. Dette gælder også i dette tilfælde i bolig 1 tilbage i december 2016. Vi har stor fokus på boligernes indeklimaforhold og beboernes trivsel i boligerne.

Forsøg på skimmelsanering af bolig 2 og genhusning

Hvad angår den anden beboer (beboer i bolig 2 (Ramin Saharifi, red.)) bliver vi tidligt i 2017 bekendt med boligens udfordringer med plantevækst. Dette udbedres i marts måned, hvor værelset efterses, afrenses for skimmel og efterfølgende males.

At dette tiltag ikke er nok, og der igen opstår udfordringer med fugt og skimmel i bolig 2, bliver vi bekendt med igen den 16. august i år, hvor Rudersdal Kommune oplyser boligselskabet om modtaget beboerklage vedr. bolig 1 og bolig 2.

Boligselskabet vælger herefter at sætte et firma på til skimmelsanering af bolig 2, som sammen med beboeren og ejendomsmesteren besigtiger området for at finde ud af, hvad der skal udbedres. Det aftales, at firmaet vil sende folk ud og udbedre efter nærmere aftale med beboeren om, hvornår det passer ham bedst.

I løbet af september måned og i starten af oktober forsøger firmaet at lave aftale med beboeren i bolig 2 for at komme ind og udbedre. Men hver gang de forsøger at lave en aftale, bliver de afvist af beboeren. Pga. nægtet adgang til boligen foretages der ikke noget.

Den 17. og 20. oktober 2017 foretager Teknologisk Institut en mikrobiologisk undersøgelse af bolig 2 på foranledning af beboeren. Boligselskabet er ikke bekendt hermed.

Den 1. november 2017 modtager vores driftsleder rapporten om eftermiddagen. Rapporten viser kraftig forekomst af skimmelsvamp i soveværelse og stue. Samme dag aftaler driftschefen med et familiemedlem til beboeren, at boligselskabet igangsætter genhusning af beboeren og refusion af husleje jf. vores forretningsgang på området. Samtidig sørger boligselskabet for betaling af rapporten fra Teknologisk Institut.

Kommende totalrenovering Hvad angår bolig 1, har boligselskabet valgt at fuge mellemrummet mellem gulv og panel velvidende, at det ikke er en permanent holdbar løsning. Boligerne er opført i 1919 og står over for en totalrenovering af hele boligafdelingen. Renoveringen har blandet andet til formål at løse fugtproblemer i nogle af boligerne ved, at alle badeværelser i kældre nedlægges og flyttes op i bebyggelsen, dårligt ventilerede krybekældre fjernes og erstattes af nyt støbt isoleret terrændæk, nyt balanceret ventilationsanlæg opsættes, ny fugtspærre langs sokkel etableres, og der efterisoleres.

Beboerne er alle informeret herom på møde den 18. september i år og i infoskrivelser og skal tage fælles beslutning om renovering i starten af det nye år. Der er tale om en omfattende renovering for ca. 70 mio. kr., hvorfor vi ikke begynder at rive gulve op i enkelte boliger, medmindre det er akut. Den indeklimatiske undersøgelse af bolig 1 viste ikke tegn på svampesporer, udover hvad man normalt kan forvente af forekomster i luften generelt. Når vi konkret får at vide, at de målte sporekoncentrationer ikke er på niveauer, som kan forvente at medføre gener hos beboerne, iværksætter vi ikke akutte fordyrende udbedringsopgaver, når boligafdelingen står over for en totalrenovering, der netop tager grundlæggende hånd om den opstigende grundfugt.

Bolig 2 bliver højst sandsynligt prøvebolig for renoveringen, nu hvor beboeren genhuses. Dvs. at eksperter allerede i denne eller næste uge tager diverse prøver fra boligens vægge og gulve for at finde ud af, hvordan renoveringen bedst mulig kan tage hånd om fugtproblemerne og sikre en bæredygtig løsning, der holder langt ud i fremtiden - bl.a. ved at fjerne forsatsvæg, grave ned langs sokkel samt etablere fugtspærre og evt. forbedre ventilation i krybekælder, inden der under den store renovering etableres isoleret terrændæk i stedet for.

Angående dine specifikke spørgsmål, kan du finde svarene i ovenstående. Til spørgsmålet om vores holdning til, at beboeren i bolig 2 selv rekvirerer indeklimatisk undersøgelse, er det altafgørende, at de af boligselskabet rekvirerede saneringsfolk ikke har fået adgang til boligen. I så fald ville forekomster af den synlige skimmelsvamp have igangsat en undersøgelse rekvireret af boligselskabet jf. vores forretningsgang på området. Netop som det var tilfældet for bolig 1. Af samme årsag vælger boligselskabet at betale for rapporten.

Som nævnt lægger det os meget på sinde, at beboerne trives i lejeboligerne, hvilket bl.a. fordrer et godt indeklima. Det er også derfor, vi nu bestræber os på hurtig genhusning af beboeren i bolig 2 i samarbejde med beboeren og en grundig skimmelrenovering af nævnte bolig.

For at skabe overblik over sagen og de løbende henvendelser og korrespondancer, har vi lavet en tidslinje ud fra de fakta, vi har på sagen:

Bolig 1

24.10.2016: Beboer i bolig 1 henvender sig til boligselskabets driftschef angående et hul mellem gulv og panel, som tidligere var løst med en siliconefuge, men som ikke holder. Beboeren frygter forekomst af myrer til næste sommer pga. adskillelsen mellem gulv og fuge.

26.10.2016: To dage senere besigtiger ejendomsmesteren boligen.

8.11.2016: Beboeren i bolig 1 rykker for svar på besøget den 26.10.17

15.11.2016: Ejendomsmesteren drøfter udbedring af adskillelsen mellem gulv og væg med beboeren ved at lægge en siliconefuge og ny fejeliste. Det er beboer ikke tilfreds med, - det er prøvet før uden held. Hun oplyser også, at hun er bange for skimmelsvamp under gulvet og kan lugte fugt, når hun går i seng.

Samme dag skriver beboeren til driftslederen herom, som svarer tilbage samme dag, at boligselskabet ikke normalt sætter undersøgelser i gang af indeklima, når der ikke er synlige tegn på skimmel, men at pga. beboernes oplysninger om vejrtrækningsproblemer bestilles en undersøgelse finansieret af boligselskabet.

01.12.2016: På foranledning af boligselskabet foretager Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S en indeklimatisk undersøgelse af bolig 1.

22.12.2016: Rapporten fremsendes til boligselskabet.

Rapporten konkluderer, at der er revner mellem gulv og panel i soveværelse, hvor der er forekomst af mikrosvampevækst, men ikke på et niveau der skulle give anledning til gener. Opfugtning af nederste del af ydervæg og dertilhørende gulvflade i soveværelse. Acceptabel luftfugtighed. Lav temperatur i boligen. Det anbefales, at fugtkilde ved at åbne gulv identificeres og udbedres, at foranstaltninger for at undgå yderlig synkning af gulv foretages, samt at boligtemperatur forøges.

10.01.2017: Beboeren får sammen med rapporten skriftligt at vide, at undersøgelsen konkluderer mulig ophobning af fugt i sokkel, for lav temperatur og ikke forhøjede værdier af skimmel (de er lavere end i luften udenfor). Beboeren får at vide, at boligselskabet vil iværksætte undersøgelse af sokkel og bliver bedt om at hæve temperaturen.

21.01.2017: Beboeren svarer skriftlig tilbage, at hun generelt har temperaturer over 20 grader i boligen, men at den dag undersøgelsen blev foretaget, havde hun luftet ud forinden og slukket for varmen for at lave gennemtræk.

Bolig 1 og bolig 2

Marts måned 2017: Bolig 2 besigtiges af ejendomsmester, plantespire fjernes og der efterses, afrenses for skimmel og efterfølgende males.

12.07.2017: Beboerne til bolig 1 og bolig 2 klager til Teknik& Miljø ved Rudersdal kommune over dårligt indeklima, bulende gulve, planter gennem væg mm. Indeklimarapporten af Bolig 1 medsendes.

13.07.2017: Kommunen anmoder boligselskabet om bemærkninger til sagen.

04.08.2017: Boligselskabet svarer kommunen, at der er foretaget en test af bolig 1 i forhold til forekomsten af skimmel og fugt. Testrapporten frikender boligen for skimmel og fugt og henleder til, at beboeren bør hæve temperaturen i boligen.

Angående bolig 2 svares, at plantespiren er fjernet, og der er behandlet for skimmel samt efterfølgende malet.

Ellers henvises til den kommende renoveringssag, som netop har til formål at udbedre boligernes opfugtede fundamenter, hvorfor der ikke foretages yderligere på det tidspunkt.

16.08.2017: kommunen beder pr. mail boligselskabet om at foretage ny besigtigelse af bolig 2, da billedmaterialet fra beboeren indikerer, at ny plante er vokset frem.

Boligselskabet sætter efterfølgende et firma på til skimmelsanering. Firmaet har været ude og besigtige området i og ved bolig 2 sammen med beboer og ejendomsmester for at finde ud af, hvad der skal udbedres. Det aftaltes, at firmaet vil sende folk ud og udbedre efter nærmere aftale med beboer om, hvornår det passer ham bedst.

17.08.2017: Beboer i bolig 1 mailer til Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S og spørger til rapporten fra januar 2017 angående definitionen på svampevækst og evt. sundhedsfare heri.

21.08.2017: Skandinavisk Biomedicinsk Institut A/S svarer på mail, at rapporten viser mikrosvampevækst på en vækstflade med skimmel i soveværelse. De anbefaler, at evt. skjulte skader under soveværelsesgulv afdækkes og udbedres. Den foretagede luftprøve fra januar 17 viste ikke tegn på skimmelsvampesporer eller andre svampesporer, udover hvad man normalt kan forvente af forekomster i luften generelt, og derfor giver rapporten ingen anbefalinger om eks. genhusning eller lignende. De målte sporekoncentrationer havde ikke niveauer, som forventes at medføre gener hos beboer.

20.09.2017: Kommunen spørger om status på sagen i bolig 2 og anmoder om, at boligselskabet hver gang gulv og væg i bolig 1 slipper skal genfuge, indtil renoveringen går i gang.

I løbet af september måned og start oktober forsøger saneringsfirmaet at lave aftale med beboer i bolig 2 for at kunne komme ind og udbedre. Men hver gang de forsøger at lave en aftale, bliver de afvist af beboeren.

Kommunen får derfor svar tilbage om, at beboeren i bolig 2 har afvist de folk, der skulle ind og udbedre, og at et familiemedlem til vedkommende efterfølgende har ringet og oplyst, at de selv vil sætte Teknologisk Institut til at undersøge boligen.

Den 17. og 20.10.2017: Teknologisk Institut foretager mikrobiologisk undersøgelse af bolig 2 bestilt af beboeren.

Den 31.10.2017: familiemedlem til beboeren modtager pr. mail rapporten.

Undersøgelsen viser synlig skimmelvækst på tag bag tapet med kraftig forekomst af skimmelsvamp i soveværelse og stue. Grønne planter vokser direkte ud af væggen med rødder i fugtig facade (forsatsvæg uden dampspærre) og dårligt ventileret krybekælder. Opstigende grundfugt er antagelig årsagen. Det anbefales, at beboeren genhuses snarest muligt, og at boligen skimmelrenoveres.

01.11.2017: Telefonsamtale mellem familiemedlem til beboeren i bolig 2 og boligselskabets driftschef. Herefter mailer beboerens familiemedlem rapporten til boligselskabet. I telefonsamtales oplyses familiemedlemmet om, at såfremt rapporten viser forekomst af sundhedsskadelig skimmelsvamp, vil boligselskabet sørge for genhusning, tilbagebetaling af husleje og betale rapporten.

02.11.2017: Boligselskabet bekræfter modtagelse af rapporten og oplyser, at med de forhøjede værdier af skimmelsvamp, sættes genhusning i gang. Ligeledes anmodes om regningen på rapporten, så den kan betales af boligselskabet. Endvidere tilbagebetales husleje for oktober måned, hvor beboeren ifølge familiemedlemmet ikke har kunnet bebo boligen.

