Boligejer: Kommune har begået fejl

I maj 2017 blev en ny planlov vedtaget. Den tillader blandt andet en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger - herunder udnyttelse af loftsrum over stuehuse til beboelse. På den baggrund anmodede Erik Bang Christensen i august 2017 om principtilladelse til at indrette sit loftsrum over Langkærgaards stuehus til bolig. Den anmodning afviste Byplan, der samtidig sendte en detaljeret gennemgang af den langstrakte byggesag, der har været med Langkærgaard i centrum.

- Gennemgangen tager ikke højde for Byplans egne fejl under byggesagsbehandlingen. Det er fejl, som alle involverede parter - også min egen advokat - har overset. Men fejlen er så alvorlig, at jeg faktisk er blevet uskyldigt dømt for overtrædelse af både planloven og byggeloven - og i mellemtiden er byggerriet lovliggjort, understreger Erik Bang Christensen overfor Frederiksborg Amts Avis.

- For mig er det naturligvis uacceptabelt, at en fejlbehæftet byggesagsbehandling indebærer, at jeg dømmes som lovovertræder. Derfor har jeg i et brev i oktober 2017 henvendt mig til hele kommunalbestyrelsen via Byplan med en anmodning om at korrigere fejlen. Og nu er der gået flere måneder, og ingen har taget skridt til at korrigere fejlen. Byplan har ikke svaret på min henvendelse, og jeg har lige fået oplyst, at ikke alle folkevalgte politikere har modtaget min henvendelse, selvom jeg har stillet mit brev til Byplan til alle i kommunalbestyrelsen. Det undrer mig, lyder det fra Erik Bang Christensen.