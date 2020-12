Sognepræst ved Ny Holte Kirke Jannik Theilgaard og fodboldtræner Maria Santana vil skabe et fællesskab for folk, som har eller har lidt af en alvorlig sygdom. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Bolden for fødderne og døden inde på livet

En fodboldtræner og en præst er gået sammen om at skabe et fællesskab - på tværs af alder, køn og livssituation - for alvorligt syge

Rudersdal - 09. december 2020 kl. 11:53

"Tag Livet Alvorligt." Det er både budskabet bag og navnet på et nyt forløb og et samarbejde mellem fodboldtræneren Maria Santana og sognepræst ved Gl. Holte Kirke, Jannik Theilgaard.

De to vil nemlig gerne samle en gruppe og skabe et fællesskab for alvorligt syge. Et fællesskab med ligesindede, som har fokus på både krop og sind.

Hver tirsdag eftermiddag fra 19. januar og frem til juni samles gruppen på kirkepladsen og spiller fodboldlege, og man behøver slet ikke at have nogen forudsætninger eller særlige erfaringer med bolden, understreger Maria Santana.

"Det skal være et fællesskab, som ikke handler om typen af sygdom eller din alder, køn, erfaring eller tro. Det handler om, at man på en eller anden måde har konfronteret sin egen død. Måske skal man ikke dø lige nu, men man har haft den tæt på. Det er det, der er rammen," siger Maria Santana og fortsætter:

"Jeg tilpasser jo også mit forløb til, hvem der har fodbolden mellem benene. Der er selvfølgelig forskel på en 20-årig mand og en 86-årig kvinde, og hvad de kan med en fodbold. Men det er slet ikke vigtigt. Alle kan have det sjovt med fodbold, lige meget om de har ét ben, mangler en arm, eller om de er unge eller gamle," siger hun.

Man lever jo stadig Maria Santana og deltagerne skal sammen have et sjovt og uforpligtende frirum med leg med bolden, og hver anden tirsdag afsluttes forløbet så i Gl. Holte Kirke, hvor sognepræst Jannik Theilgaard, vil fokusere på sindet.

"Vores mål med det her er at sætte fokus på, at man jo stadig lever, også selvom man er eller har været alvorligt syg. Den måde, vi så har tænkt at gøre det, synes vi selv er enormt interessant, for det er jo to forskellige verdener. Vi har noget fodboldmotion, hvor kroppen er i centrum, og det vi vil lave her i kirken handler om det mentale, så vi får hele mennesket med," siger han, som faktisk mener, at der er behov for tilbud til denne målgruppe:

"Jeg synes ofte jeg hører historier om, at de sidste år af ens liv nærmest bliver en valfart frem og tilbage til sygehuset. Den sidste tid bliver tilbragt med at være til behandling. Jeg kan godt forstå, at sygdommen kommer til at fylde det meste, men jeg kan godt nogle gange opfatte det som livet forsvinder," siger han og fortsætter:

"Det kan godt være ærgerligt og sørgerligt at se, at man er så optaget af, at livet skal være kvantativt længere, men at man glemmer kvaliteten af den tid, der er tilbage," siger Jannik Theilgaard.

Et trygt rum Hveranden tirsdag, når kroppen først har været i sving med bolden, vil han skabe et trygt rum, hvor deltagerne kan dele deres erfaringer.

"Vi samles inde i kirken, og så vil jeg lave et lille oplæg. Det kan være, at jeg læser et digt op eller spiller et stykke musik. Måske ser vi på et maleri, og så vil jeg knytte nogle kommentarer til det, og så vil jeg lade ordet gå rundt. Så kan man sådan set dele de ting, man har lyst til, om det jeg har sagt eller det, der ligger en på hjerte," siger Jannik Theilgaard.

Og hvad man deler er helt op til deltagerne.

"Jeg håber, at de efter den her kropslige udfoldelse, hvor man åbner sig, tager den åbenhed med herind, og at deltagerne tør sige de ting, som kan være svære at sige i andre fora. Min intention er at skabe et trygt rum, hvor man kan sige det, der ligger en på hjerte. Det tror jeg er enormt vigtigt. Og så er det ikke nogen diskussionsklub, og det handler ikke om, at der er nogen, der skal have ret i noget," siger han.

Det var Maria Santana, som først fik ideen om et forløb for alvorligt syge, da en af hendes spillere på hendes fodboldmotionhold for kvinder 60+, fik en alvorlig kræftdiagnose og siden døde.

"Jeg kunne se smerten i hendes øjne," siger Maria Santana, som blev nødt til at gøre noget for folk, som er alvorligt syge.

For hende er fodbolden svaret på det allermeste, men det var ligesom ikke nok. Derfor kontaktede hun Jannik Theilgaard, som straks kunne se ideeen i et sådant projekt.

Og nu håber de bare, at der vil være folk, som vil være med i et fællesskab, som tager livet alvorligt.

"Jeg har heldigvis ikke været alvorligt syg, men jeg tænker, at det må være en ensom følelse at vide, at man har konfronteret sin egen død. Derfor vil vi gerne skabe et fællesskab, hvor man ikke skal tale om behandling og sådan noget, og der ikke er nogen krav. Det skal bare være et rum, hvor man kan være med det, man har, og det som man er," siger Maria Santana.

"Tag livet alvorligt," begynder 19. januar og varer frem til 1. juni. For tilmelding kontakt Maria Santana: Tlf.: 40750434 eller mail@mariasantana.dk