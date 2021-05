Se billedserie Historikeren Hans Henrik Appel (nummer to fra venstre) fra Birkerød blev onsdag eftermiddag overrasket på sit forlag, hvor han troede, han skulle til møde. I stedet blev han for bogen »Barrison-feberen« tildelt prisen for Årets Historiske Bog 2020. Her ses han i selskab med sin forlægger Michael Haase (t.v.) og priskomitéens Michel Steen-Hansen og Sarah von Essen. Foto: Niels Jørgensen Foto: NIELS JORGENSEN ] CONGOFOTO

Bog om varieté-verdensstjerner kaster pris af sig

Prisen »Årets Historiske Bog 2020« er tildelt historiker Hans Henrik Appel, der har skrevet bogen »Barrison-feberen« om fem danske søstre, som i 1890'erne udvandrede til USA og blev variete-verdensstjerner.

Historikeren Hans Henrik Appel fra Birkerød skrev onsdag eftermiddag danmarkshistorie, da han modtog prisen for Årets Historiske Bog 2020. Prisen er nemlig tidligere blevet tildelt Hans Henrik Appels søster, Charlotte Appel, og de er dermed det første søskendepar, der har modtaget prisen, som er blevet uddelt siden 2003.

Hans Henrik Appel modtog prisen for bogen »Barrison-feberen«, der omhandler de fem Barrison-søstre, som i 1890'erne udvandrede med deres familie til USA, hvorfra de med deres varieté- show blev kendt i mange europæiske storbyer, og de var et af den vestlige verdens første store pop-fænomener.

- Der ligger selvfølgelig en enormt stor anerkendelse i at modtage sådan en pris, og det betød allerede rigtig meget for mig, at jeg var blevet indstillet til prisen af mine fagfæller. Derfor er jeg selvfølgelig også taknemmelig for at modtage prisen, siger Hans Henrik Appel.

Ville virkelig gerne vinde For Hans Henrik Appel har prisen ekstra stor betydning.

- At jeg nu kan skrive »forfatter til Årets Historiske Bog 2020« på mit visitkort, har en stor betydning for mig, fordi jeg forsøger mig som freelance-historiker. Så det er virkelig en anerkendelse, jeg kan bruge til noget, siger Hans Henrik Appel, der følte stor lettelse, da han blev afsløret som årets vinder.

»Barrison-feberen« har kastet fine anmeldelser af sig - heriblandt en sekstjernet en af slagsen i Berlinske Tidende - og nu er bogen også kårets som Årets Historiske Bog 2020. Foto: Allan Nørregaard

- Jeg ville virkelig gerne vinde prisen, og når man er så tæt på, fordi man er blevet nomineret, så kan man ikke lade være med at tænke på at vinde, siger Hans Henrik Appel.

For Hans Henrik Appel fyldte tanken om IKKE at vinde dog også. En oplevelse som han har haft - forholdsvis - tæt inde på livet.

Udover at vinde prisen i 2015, har hans søster, Charlotte Appel, nemlig også været nomineret i 2009, hvor Claus Bundgaard Christensens dog endte med at vinde prisen - med tre stemmer flere end Charlotte Appel.

- Så først og fremmest følte jeg en stor lettelse, da jeg modtog prisen, siger Hans Henrik Appel.

Overrasket på forlaget Prisen modtog han onsdag eftermiddag på sit forlag, Haase Forlag, i København, hvor han egentlig var sat i udsigt, at han skulle til møde om en kommende udgivelse af »Barrison- feberen« i en paperbackudgave.

- Min kone var blevet varskoet tre uger inden prisoverrækkelsen, om at jeg ville vinde, fordi hun skulle sørge for, at jeg mødte op til det planlagte møde. Så hun var meget insisterende på, at jeg mødte op, selvom jeg var lige ved at udskyde det, da jeg fik tilbudt at få min coronavaccine den samme dag klokken 13.00, siger Hans Henrik Appel med et grin.

Hans Henrik Appels kone, Vibe Lundmark, har i tre uger vidst, at hendes mand ville vinde prisen for Årets Historiske Bog 2020, og hun har således både skullet holde på hemmeligheden og sørge for, at han kom til »møde« på sit forlag, hvor han altså blev overrasket med prisen. Foto: Niels Jørgensen

Med argumentet om at de to da skulle modtage vaccinen sammen i næste uge, fik Hans Henrik Appels kone, Vibe Lundmark, således overbevist sin mand om at tage til mødet på forlaget, hvor han ti minutter efter mødestart blev overrasket af blandt andre personer fra forlaget og priskomitéen - og så selvfølgelig sin kone, der også glædede sig over, at hun ikke længere skulle holde på hemmeligheden om sin mands prisvindende bedrift med »Barrison-feberen«.

