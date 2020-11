Børnehuse indkøber telte til en vinter i coronaens skygge

Rudersdal Kommune anbefaler fortsat, at børnehusene er så meget ude, som det er muligt, da det er nemmere at holde afstand, hvilket kan være med til at mindske smittespredningen. For at imødekomme anbefalingen, vil der blive opsat telte i både kommunale og selvejende børnehuse.