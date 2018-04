Send til din ven. X Artiklen: Børnehus står overfor renovering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehus står overfor renovering

Rudersdal - 18. april 2018 kl. 06:36 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og ansatte i det selvejende børnehus Honningkrukken kan se frem til en mere sammenhængende og moderniseret daginstitution, da kommunalbestyrelsen har godkendt, at renoveringen af Honningkrukken sættes i gang. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune være med til at skabe en tidssvarende daginstitution for de 150 børn og de ansatte i institutionen.

- Det har længe været et ønske for både de ansatte i Honningkrukken og for resten af kommunen at renovere den selvejende daginstitutions tre bygninger, siger Jens Darket (V), der er fungerende formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune.

Han fortsætter: - Det er vigtigt, at vi tilbyder vores børn de bedste rammer for læring, sundhed og trivsel, og det betyder også, at de fysiske rammer skal understøtte pædagogikken. Derfor skal Honningkrukkens bygninger renoveres og moderniseres.

Projektet har været i udbud, og håndværkerfirmaet JQT A/S har fået opgaven. Firmaet er ifølge kommunen kendt for at løse byggeopgaver under særligt hensyn til dem, der bruger bygningerne, og for børnene og de ansatte i Honningkrukken betyder det, at de kan blive i huset under hele ombygningen.

Renoveringen foregår i tre etaper fra april 2018 til sommeren 2019, hvor ét hus renoveres ad gangen. På den måde får institutionen opfyldt sit ønske om, at børn, forældre og ansatte kan opholde sig i de øvrige to huse og udnytte naturen udenfor døren, mens byggeriet står på.