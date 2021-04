Det var ikke så meget corona, som Bjørk, der trak Kasper Nymand og hans kæreste ud af byen. Det var nok nærmere barslen. ?Pludselig synes man at naboerne larmer meget, selvom de sikkert ikke larmer mere end de plejer, og så tænkte vi, at det var os der skulle flytte og ikke dem,? siger han. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Vadym - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Børneboom: Covid har vendt op og ned på befolkningsprognosen i Rudersdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børneboom: Covid har vendt op og ned på befolkningsprognosen i Rudersdal

En sand indvandring af børnefamilier til Rudersdal har sat antallet af institutionspladser under massivt pres. Rudersdals borgmester Jens Ive fortæller, at der allerede er sat gang i ét og planer om to nye institutionsbyggerier for at klare presset

Rudersdal - 07. april 2021 kl. 11:47 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Prognoser er som bekendt et, realiteterne kan være noget ganske andet. Det må man sande i Rudersdal Kommune, der efter en massiv tilstrømning af børnefamilier det seneste år har måttet tænke kreativt, for at få plads til de mange nye borgere.

I 2020 oplevede Rudersdal Kommune, at antallet af indbyggere steg med 300 indbyggere, og det er sådan set ikke nogen overraskelse i forhold til prognosen. Det, der var overraskende, var, at så mange af de nye indbyggere i kommunen var yngre end fem år.

Der tilflyttede således 100 flere 0-5-årige fra København til Rudersdal i 2020 både sammenlignet med året før og med gennemsnittet for de seneste fem år.

Den udvikling er kommet bag på kommunen.

"Ikke mindst set i lyset af, at der i øjeblikket er markant færre boliger til salg, end der plejer," siger Rudersdals borgmester Jens Ive (V).

En af de familier, der har skiftet lejligheden på Nørrebro ud med et rækkehus i Rudersdal, er Kasper Nymand, hans kæreste og deres datter Bjørk på halvandet år.

Valget faldt på Birkerød, fordi det var her de budgetmæssigt kunne få et lille rækkehus med en have 30 min fra København, hvor de begge arbejder.

"Og så har vi familie i Nordsjælland, så det passede os godt. Vi er meget glade for den lille ejerforening vi bor i, og vi kan godt mærke, at vi er en del af en bølge," siger Kasper Nymand, der bare i hans lille ejerforening ser en stor udskiftning i beboersammensætningen til fordel for børnefamilierne.

Ingen særbehandling På stort set alle parametre har de været glade for at flytte til kommunen. Undtagen når det gælder muligheden for at få en institutionsplads til Bjørk.

"Vores oplevelse af kommunen har været, at de har været søde og professionelle hele vejen igennem, men i forhold til pladsanvisningen, så var beskeden at logge på Børneruden (som den digitale pladsanvisning hedder), og bede til de højere magter," husker Kasper Nymand.

I første omgang fik de at vide, at der var en ledig plads i enten Trørød, Holte eller Vedbæk. Men det gav ingen mening for den lille familie, så i stedet valgte de, at Bjørk skulle fortsætte i den velkendte institution på Nørrebro.

I Rudersdal Kommune er det kun muligt at skrive sig på venteliste til én institution, og de valgte den, der lå tættest på deres nye bopæl - også selvom den har en meget lang venteliste.

For nyligt blev de tilbudt en alternativ vuggestueplads, som faktisk lå i Birkerød, en plads de kunne få fra 1. maj, men uden at ville uddybe nærmere, så synes de ikke de havde en god mavefornemmelse af stedet.

"Jeg ved godt, at det måske er lidt luksus, men i værste fald, så skal vi pendle med hende i halvandet år. Det overlever vi nok," siger Kasper Nymand.

Men han lægger heller ikke skjul på, at det kom bag på ham, at der i Rudersdal Kommune slet ikke var nogle tilflytterpladser, og man på den måde bliver sendt bagerst i køen fra start.

Dejligt med foryngelse Selvom det lige nu er noget af en udfordring med det store pres på ventelisterne til daginstitutionerne, så er den store tilgang af helt unge borgere stadig en glædelig nyhed, hvis man spørger Rudersdals Borgmester Jens Ive.

I længere tid har Rudersdal Kommune nemlig haft et fødselsunderskud, hvilket betyder, at der bliver født færre borgere end der dør i kommunen.

"Og vi vil jo gerne have en foryngelse af vores kommune," siger Jens Ive.

Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at det store antal børnefamilier, der har fundet vej til kommunen også er påvirket af covid-19 pandemien.

Størstedelen af de nye indbyggere kommer nemlig, som Kasper Nymand og hans familie, fra København.

"Hvis der er noget den her pandemi har lært os, så er det at sætte pris på naturen. Det ved man hvis man har gået en tur de seneste 12 måneder. I Rudersdal er 2/3 af vores kommune natur. Jeg tror, at der er mange, der har siddet i en pæn lejlighed i byen, men med udsigt til lukkede legepladser og tænkt, at nu var det nok med bylivet," siger Jens Ive.

Men selvom det er dejligt at være populær, så erkender han også, at der lige nu er en bagside af medaljen - nemlig det meget stort pres på kommunens daginstitutioner.

I Rudersdal Kommune er det sådan, at man kan skrive sit barn op til børnehave og vuggestue, så snart de bliver født, og det betyder, at tilflytterne bliver taberne i det spil, fordi de automatisk ryger bagerst i ventelistekøen.

Håb forude Frem til 1. maj er presset ekstra stort, men så forventer Jens Ive, at det letter, når de ældste børnehavebørn skal starte i SFO.

Men det er langt fra tilstrækkeligt, så Rudersdal Kommune er i gang med at få skabt flere institutionspladser til kommunens nye borgere.

"Vi har planlagt at bygge tre nye institutioner. Vi forventer, at den første står klar efter sommerferien," siger Jens Ive.

Den kommer til at ligge ved Søholmskolen i Bistrup. Også i den modsatte ende af Birkerød er der gang i byggeplanerne. Her skal Sjælsøhallen nedrives for at give plads til en ny institution.

Derudover er der planer om at bygge en ny institution i Trørød-Vedbæk området formentlig i forbindelse med Trørødskolen.

På den kortere bane er der også gang i etableringen af en midlertidig institution i den del af Svaneparken i Birkerød, der hedder Børnebyen. Det er regionen, der ejer bygningerne, som Rudersdal Kommune midlertidigt får lov til at omdanne til en institution.

I mellemtiden fortsætter Kasper Nymand og Bjørk med at tage bilen til vuggestuen i København, og så har familien skrevet Bjørk op til en privat institution i området.

"Vi er heldige, at vi trods alt kan få logistikken til at hænge sammen, men der er ingen tvivl om, at det fremadrettet ville være med til at gøre Rudersdal Kommune endnu mere attraktiv for børnefamilier, hvis der var nogle institutionspladser, der var reserveret tilflyttere," siger Kasper Nymand.