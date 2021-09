Se billedserie Limenas-forestillingen »Ungdomsdyret« blev opført i januar 2020, siden lukkede pandemien dette års forestilling. Akivfoto: Jonas Nilsson

Send til din ven. X Artiklen: Børn og unge kan igen gå til teater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn og unge kan igen gå til teater

Teaterforeningen Limenas indbyder til første tilmeldingsdag efter corona

Rudersdal - 03. september 2021 kl. 05:09 Kontakt redaktionen

- Det er blevet kronisk, griner Oline Dybdal Reimer. Hun er efterhånden blevet 21 år, men melder sig trofast på scenen, når ungdomsteaterforeningen Limenas indskriver skuespillere til årets forestilling.

- Det er et fællesskab, der vokser på en og gror fast. Så det er en selvfølge at være med, mener hun.

Tilbuddet er til børn ned til cirka femte klasse, 10-11 år, mens der ikke er en øvre grænse.

21-årige Oline Dybdal Reimer er klar til at øve til endnu en forestilling i Limenas. Her sammen med instruktørerne Malene Klug og Louise Leth Feldthus. Foto: Andreas Graham

- Der er ingen lektier, de lærer det de skal, når de er her, fortæller Malene Klug, der er instruktør på den kommende forestilling. Og understreger, at der er plads til alle.

- Man skal bare have lyst. Det er ingen casting og alle får en rolle, en replik, en sang, lover hun.

Erfaring bag scenen Limenas kan til januar holde 30 års jubilæum med en forestilling i Mantziusgården, hvor op mod 150 børn og unge hele ni gange indtager scenen. De mange år betyder, at hele holdet bag forestillingen selv har en fortid i truppen.

- Skuespillerne er omgivet af professionelle teaterfolk, der alle selv har en baggrund i Limenas. Vi er lønnede, ihvertfald symbolsk, så jeg plejer at sige, vi har en professionel forestilling med unge amatører, forklarer instruktøren.

Malene Klug begyndte selv som skuespiller som 10-13-årig, blev senere instruktørassistent og har de seneste 10 år været instruktør.

- Jeg kommer selv fra teatervidenskab på Københavns Universitet, og vi har en trup med professionelle teaterfolk, endda en læge, en musiker og pædagoger, og er alle opmærksomme på, at være gode rollemodeller.

Det gode eksempel Det med rollemodellerne gælder også blandt skuespillerne.

- Det er ikke nødvendigvis dem, man leger med i skolegården. Og jeg kan jo godt huske, hvor fedt det var, da jeg selv kom her første gang og så op til de store. Der er ti års forskel, men det føles helt naturligt, når man er her. Der er den der ånd, som er speciel - vi har et space, hvor man kan være helt sig selv, prøver Oline Dybdal Reimer at forklare fællesskabet hos Limenas.

- Vi går meget op i, at det skal være et dejligt sted at være. Det er unikt, at man både kan være sammen med andre på ens egen alder, men også med de ældre, mener Malene Klug.

Malene Klug i gang med at instruere til en tidligere forestilling. Her sammen med to kolleger i instruktionsgruppen Louise Leth Feldthus og Oskar Harrit. Foto: Andreas Graham

Efterhånden har der samlet sig en gruppe af lidt mere erfarne skuespillere, som Oline. De har ud over skuepillet også til opgave at skabe lidt adspredelse for de nye.

- I år arrangerede de ældste en sommerlejr for de andre. Det blev en stor succes, når jeg selv skal sige det. Vi står også for andre arrangementer udenfor sæsonen, der ikke handler om teater, men bare om at lære hinanden bedre at kende. fortæller Oline Dybdal Reimer.

Flere på scenen De 30 år blev som så meget andet afbrudt af sidste års coronanedlukning.

- Vi var gået igang med forberedelserne, vi skriver selv forestillingen og begynder omkring påske. Så vi var nået ret langt med forestillingen, da det blev klart, at det ikke blev til noget med indskrivning og ny teatertrup sidste år. Men heldigvis kan vi godt bruge det arbejde med forestillingen, vi var begyndt på, fortæller Malene Klug.

Der er dog en væsentlig ændring, som heldigvis er positiv.

- Nu må vi jo godt stå mange sammen på scenen igen, siger hun.

Alle får lov Ellers er grænsen sat ved de 150 skuespillere af praktiske årsager.

- Vi kan ikke være på scenen alle sammen, hvis der er flere. Så kan man ikke røre sig, og det bliver jo meget stillestående teater. Hvis der er flere end de 150, der melder sig, laver vi venteliste, siger instruktøren.

Skuespillerne bliver i forvejen opdelt i fem blandede grupper, der øver sig sammen en gange halvanden time hver uge og to gange om ugen, når premieren nærmer sig.

Der er som sagt ord til alle skuespillerne, men forestillingernes handling kræver sædvanligvis, at der er nogle lidt mere krævende og gennemgående roller.

- Det er naturligt, at de roller går til de lidt ældre. Men vi har til gengæld den regel, at man kun kan have en bærende rolle en gang, siger Malene Klug.

Frivilligt og sjovt Ud over børnene og teaterfolkene er Limenas afhængige af frivillig arbejdskraft, når det kommer til bespisning, syning af kostumer og hvad, der ellers er brug for.

- For eksempel er kostumerne designet af vores scenograf, men vi skal også bruge nogen med en symaskine. Heldigvis er erfaringen, at forældrene får glade unger hjem, så de fleste vil gerne hjælpe, siger Malene Klug.

Ud over forestillingerne er målet med det hele; glade børn.

- Vi leger teater, det er bedre at have det sjovt, forklarer Malene Klug og bliver suppleret af Oline Dybdal Reimer:

- Det er synd for publikum, at de ikke ved, hvor sjovt vi har det bag scenen, slutter hun grinende.

Der er tilmeldingsdag tirsdag 7. september klokken 18.00 i Mantziussalen.

fsp