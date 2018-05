Se billedserie Billedkunstneren Lulu Jacobsens malerier kan opleves på Hovedbiblioteket i Birkerød måneden ud. Her er det et selvportræt. Foto: Lulu Jacobsen

Boblende kunst på Hovedbiblioteket

Rudersdal - 12. maj 2018 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billedkunstneren Lulu Jacobsen, som nogen læsere måske vil kende fra DR-programmet Danmarks Bedste Portrætmaler, udstiller et udvalg af hendes værker på Hovedbiblioteket i Birkerød.

I udstillingen »Mosaikker, Form og Landskab«, der kan opleves i forhallen til Birkerød Hovedbibliotek måneden ud, undersøger Lulu Jacobsen hvad abstrakte former og små hvirvlende bobler kan fortælle om det nu, de er blevet til i.

- For mig er det fysiske billede det egentlige objekt. Billedet ER lærredet og malingen og hvad man ellers smører på. Alle motiver kan være gode, det er ikke så vigtigt for mig, hvad jeg maler, jeg vil helst gøre billedet fri for beskuerens forudtagenhed, så maleriet skal være interessant og leve i sig selv. Hvis beskueren er optaget af at aflæse selve motivet er det fint, men jeg vil ofte hellere antyde en form igennem brudstykker end »pensle den ud«, siger Lulu Jacobsen.

Lulu Jacobsen er kendt fra DR1's netop sendte serie »Danmarks Bedste Portrætmaler«, hvor hun, til trods for at hun ikke nåede helt i mål med sit maleri, både forskrækkede og imponerede dommerne med sin alternative tilgang til den kreative proces, da hun portrætterede den forhenværende fodboldspiller John »Faxe« Jensen. Her kunne seerne følge med i en proces, hvor der både blev taget vand, kaffepulver og græs i brug.

- Når jeg portrætterer et menneske, vil jeg gerne kunne fortælle en historie om vedkommende, dette gør jeg ved for eksempel at bruge græs, hvis jeg synes, at det fortæller noget om personen, som når det drejer sig om en person, der har levet det meste af sit liv på grønsværen, siger Lulu Jacobsen.