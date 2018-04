Sebastian med band kan opleves i Birkerød fredag den 9. november. Der kan købes billetter på www.ticketmaster.dk

Birkerød vil have store musiknavne

Rudersdal - 10. april 2018 kl. 10:05 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et samarbejde mellem MantziusLive og Birkerød Sports & Event Arena skal er blevet stablet på benene, og håbet er, at Birkerød på den måde kan markere sig som seriøs musikby i det nordsjællandske landsskab. Som en del af samarbejdet er det lykkedes at få besøg af den folkekære musiker Sebastian med band. Koncerten er en del af Sebastians første turné med band siden 2012.

- Det er bestemt ikke en aprilsnar, men en seriøst god nyhed, siger Mads Riishede, der er kunstnerisk leder på spillestedet MantziusLive om offentliggørelsen af Sebastian med band.

Billetsalget er startet. - MantziusLive mærker en tiltagende interesse for de koncerter, vi arrangerer. Vi arbejder kontinuerligt på at være en seriøs og opsøgende koncertarrangør i Nordsjælland og tilbyde Birkerød og de omkringliggende byer et ambitiøst, kunstnerisk koncertvenue i nærheden. Derfor er der sideløbende med de store navne, vi præsenterer på vores intime spillestedsscene, blevet arbejdet på at arrangere flere store indendørs events lokalt, siger Mads Riishede.

Den første store indendørs koncert er altså som nævnt allerede en realitet, når Birkerød Sports & Event Arena og MantziusLive i samarbejde præsenterer Sebastian med band. Og der er udsigt til endnu flere offentliggørelser.

- Areanen har plads til mere end 2000 gæster, og med den kapacitet kan vi trække de helt store koncertnavne til Birkerød, siger Mads Riishede, der fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at Birkerød, Farum, Holte, Allerød, Hillerød og andre tilstødende byer vil bakke op om store begivenheder i lokalområdet, hvor det er muligt at opleve helt store koncertnavne helt tæt på. Vi er meget stolte over at kunne præsentere og videreudvikle samarbejdet og på den måde imødekomme den store interesse, publikum har vist os de sidste par år.