Birkerød har taget stikket hjem

Onsdag åbnede et nyt vaccinationscenter i Birkerød. 504 borgere fik et stik i overarmen på åbningsdagen

Rudersdal - 16. maj 2021 kl. 11:47 Af Pernille Borenhoff

Ditte Falk Barkved skulle holde tungen lige i munden, da Birkerød Vaccinationscenter i onsdags 5. maj åbnede i Søndervangshallen.

Hun er centerleder og har det overordnede ansvar for, at der er det rette antal vacciner, gummihandsker, plastre og sprøjter på hylderne. Og at de 15 vaccinatører, 10 servicemedarbejdere og fire assisterende ledere alle er klædt på til dagens opgave. Nemlig at vaccinere 504 borgere og se til, at alt foregår forsvarligt under hensyntagen til alle coronaforholdregler.

Ditte Falk Barkved er uddannet sygeplejerske, og hun var igang med en master i offentlig ledelse, da coronaen satte ind. Den teoretiske opgaveskrivning er sat på pausen, for virkeligheden bankede på, og der var brug for hendes organisatoriske kompetencer. De seneste måneder har hun været ansvarlig for vaccinationscentret i Hillerød. Onsdag fik hun Birkerød under sig, og 20. maj også Frederiksund, der denne dag åbner et vaccinationscenter.

Ledelse, organisation og struktur har hun kendskab til blandt andet fra sine syv år som afdelingssygeplejerske.

Og så har hun i flere år været områdechef for Langelandsfestivalen.

"I dag vaccinerer vi 504 borgere i seks vaccinerum. Det bruger vi syv timer på. Vi kunne gøre det hurtigere, men vi skal lige finde os til rette i de nye omgivelser, men fremover vil vi have kapacitet til at vaccinere 1.500 borgere dagligt, hvis der er vacciner til det," siger Ditte Falk Barkved.

Bente blandt de første En af de første, der fik stikket, var Bente Jørgensen, der bor i Ubberød.

"Jeg fik invitationen for 14 dage siden, hvor de lige havde åbnet for tilmelding til Birkerød. Jeg havde regnet med, at jeg skulle have været til Hillerød, så det var dejligt, at jeg ikke skulle køre så langt," siger hun.

Bente Jørgensen gik for fire år siden på pension efter en lang karriere som lærer på Trørødskolen.

"Jeg har virkelig passet på mig selv og siddet hjemme i fire måneder. Ugens højdepunkt var Bilka to Go i Hillerød. Og så har jeg set en enkelt veninde. Det har egentlig været ok, men i slutningen af februar begyndte det at blive svært, selvom jeg er god til at underholde mig selv. Men jeg synes, at vi skulle skamme os, hvis vi brokker os. Vi er meget privilegerede herhjemme," siger hun.

Det nye vaccinationscenter i Birkerød har åbnet to dage om ugen.