Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), glæder sig over placeringen af den nye styrelse, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der bliver placeret i Birkerød. Styrelsen bliver blandt andet central i indsatsen mod covid-19. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Birkerød bliver centrum for Danmarks kamp mod corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birkerød bliver centrum for Danmarks kamp mod corona

Rudersdal - 18. august 2020 kl. 19:35 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny styrelse, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som bliver en væsentlig del af indsatsen mod covid-19, bliver placeret i Birkerød, og det vækker glæde hos Rudersdals borgmester, Jens Ive (V).

- Arbejdspladser er jo altid velkomne - også når de er offentlige, siger Jens Ive.

Den nye styrelse starter den 28. august og har - som navnet nok antyder - blandt andet fokus på forsyningssikkerhed.

- Den bliver central for det samlede beredskab - også i forhold til indsatsen mod covid-19. Det er afgørende med adgang til udstyr, hvis strategien skal virke, lød det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), da han på et pressemøde lørdag løftede sløret for placeringen af styrelsen.

Den nye styrelse skal ifølge Justitsministeriet, som styrelsen placeres under, i første omgang navnlig understøtte sundhedsmyndighedernes testning som led i indsatsen mod covid-19.

Derudover skal styrelsen sikre, at der er de nødvendige lagre af værnemidler, forbrugsstoffer og andre kritiske ressourcer - også i forlængelse af corona-krisen, hvor styrelsen skal »understøtte samfundets beredskab i forhold til andre fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer«.

Ifølge Jens Ive er der behov for en sådan indsats.

- Danmark blev - for at sige det ligeud - taget med bukserne nede, da corona ramte. Vi havde ikke de fornødne lagre af hjælpemidler, og vi var simpelthen ikke forberedte, siger Jens Ive, der fortsætter:

- Kigger man på Europa, må man faktisk erkende, at de eneste, der var forberedte, var finnerne. De havde hjælpemiddeldepoter og var klar til en krisesituation. Så styrelsen skal ruste os til, at vi ikke en anden gang skal kæmpe for at få hjælpemidler og i øvrigt betale alt for meget for dem - det er rigtig dumt at købe ind i en krisesituation.

Styrelsen bliver lagt sammen med Beredskabsstyrelsen, som har hovedkvarter i Birkerød, og med henblik på styrelsens opgave med at understøtte samfundet i fremtidige kriser, giver det ifølge Jens Ive god mening.

- Der er rigtig god fornuft i at lægge styrelsen sammen med Beredskabsstyrelsen. Det er jo lidt en anden side af samme sag, for det handler jo om at styrke Danmark, hvis vi bliver udsat for noget, der ligner corona i fremtiden, siger Jens Ive.

Det var statsminister Mette Frederiksen (S), der på et pressemøde den 12. maj informerede om, at styrelsen skulle oprettes. Siden har det dog været mere end svært for offentligheden at få yderligere information om styrelsen - såsom dens placering.

Flere regioner og kommuner har bejlet til regeringen for at få den nye styrelse placeret i netop deres kommune eller region. I lørdags kom så svaret, og det var faktisk også først kort inden pressemødet, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) på live tv informerede om, at styrelsen skulle til Birkerød, at Jens Ive fik besked.

- Jeg fik en mail fra Nick Hækkerup lørdag klokken 10.49, hvor der stod at styrelsen ville blive placeret i Birkerød, siger Jens Ive, der altså vakte glæde på borgmesterkontoret.

- Jeg blev glad over to ting. Den ene er, at Nick skriver inden pressemødet og gør opmærksom på placeringen og i øvrigt sender faktaark og baggrundspapirer med. Og så bliver man jo glad over, at man i første omgang får 30 ekstra arbejdspladser, lyder det fra Jens Ive.

I opstarten vil den nye styrelse have 20-30 medarbejdere, mens den ventes at have 60-70 medarbejdere, når den er i fuld drift.

I front for styrelsen kommer Lisbeth Zilmer-Johns til at stå. Hun kommer fra et job som vicedirektør i Udenrigsministeriet.