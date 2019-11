Se billedserie Rudersdals kommende kommunaldirektør, Birgitte Lundgren (th) fulgte torsdag interesseret med i, hvordan eleverne brugte deres digitale redskaber i undervisningen. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Birkerød Skole indgår i særligt Apple-netværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Birkerød Skole indgår i særligt Apple-netværk

Rudersdal - 22. november 2019 kl. 05:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den eneste folkeskole i Danmark er Birkerød Skole netop blevet udnævnt som Apple Distinguished School. Skolen indgår dermed i et prominent netværk af 479 skoler fordelt på 34 lande, hvor formålet er at styrke elevernes kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning via den seneste teknologi. Ved udnævnelsen træder Birkerød Skole et skridt op ad den digitale stige, som viser, at skolen er et forbillede for nyskabende læring og undervisning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Birkerød Skole modtog officielt hæderen torsdag morgen, hvor skolen havde sammensat et program, hvor elever og lærere kom med konkrete eksempler på, hvordan digitaliseringen bruges i undervisningen i form af film, animationer og andre digitale produktioner. Skoleleder Heidi Munch Jacobsen siger i den forbindelse:

- Vi er stolte over, at vi nu kan bryste os af at være en Apple Distinguished School. Med æren følger der selvfølgelig også et ansvar, hvor vi som skole forpligter os på en række områder til at engagere os, videndele og sparre med andre skoler i det globale netværk. Jeg ser frem til, at hente ny viden hjem og få input til ledelse og praksisnær undervisning.

Heidi Munch Jacobsen peger på flere årsager til, at Birkerød Skole har rykket sig markant på det digitale område.

- Vi har over en længere periode arbejdet koncentreret med at kompetenceudvikle en gruppe af lærere i at arbejde med iPads i undervisningen. Vi har fokuseret på at understøtte kreativitet, kollaboration og kritisk tænkning og bruger innovation aktivt i læringen og i skolemiljøet. I vores ansøgning til Apple, har vi vist, hvordan vi arbejder ud fra de her parametre, og det ført os derhen, hvor vi er i dag, siger hun.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag...