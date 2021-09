Se billedserie Kunstævrket LYS & LIV slutter kulturnatten med lysinstallation og musik.

Birkerød Kulturnat - større end nogensinde

Der er næsten 95 aktiviteter på programmet, når Birkerød 10. september inviterer til Kulturnat

Rudersdal - 08. september 2021

Om det er den opsparede sult efter fællesskaber, arrangørernes enestående indsats eller en kombination er ikke sådan at vide. Men hvad, der er ganske vist og helt beviseligt, er, at der i år er endnu flere aktiviteter på programmet til årets Birkerød Kulturnat, der starter på fredag den 10. september kl. 16 på Majpladsen med gakket gadeteater for børn og barnlige sjæle i alle aldre.

Og derfra går det slag i slag med kunst, musik, teater, motion, rundvisninger, debatter, udstillinger, fællesspisning, torvedag og litteraturfestival, indtil dagen slutter med lyskunstneren Arthur van der Zaag, der indtager præstegårdshaven og kirken for at skabe et stort kunstnerisk værk LYS & LIV i form af lysinstallation, mens musikere fordelt rundt i haven minder os om tiderne under corona, hvor vi skulle samles på afstand, men alligevel skabte livgivende fællesskaber.

Kunstværket er skabt til kun én opførelse og er en del af Rudersdal Kommunes projekt LYS & LIV.

Flotte veteranbiler er en af nyhederne til kulturnatten. Dem kan man betragte på pladsen mellem biblioteket og Mantzius.

"Hvor mange biler, der kommer med afhænger lidt af vejret. Som en af veteranbilejerne har sagt til mig, så skal jeg sørge for godt vejr ikke kun i Birkerød, men i hele Europa," griner Jack Otto Kristensen, der er formand for Rudersdal Kulturparaply og sammen med Kirsten Broager har stået for at arrangere Birkerød Kulturnat.

Jubilæum næste år Biblioteket satser i år stort med et rigtholdigt program hele dagen for "Kulturnat&Dag", som er en litteraturfestival integreret med Birkerød Kulturnat. Bibliotekets arrangementer vil være både for børn og voksne. Og det glæder Jack Otto Kristensen, der har været med til at arrangere Birkerød Kulturnat, siden han flyttede til kommunen i 2013.

"Biblioteket har været med tidligere, men aldrig med så stort et program," siger han.

Tidligere har kulturnatten spredt sig over et par dage.

Men ifølge Jack Otto Kristensen giver det en meget bedre stemning, hvis man koncentrerer det til en enkelt dag.

I år er det 24. gang, at der arrangeres Birkerød Kulturnat. Og egentlig skulle der i år have været jubilæum, men sidste års aflysning betyder, at 25-års jubilæet skal fejres den 9. september 2022.

Og til at løfte den opgave kunn eman godt bruge flere kræfter. For to personer til at arrangere en kulturfestival er i underkanten.

"Der er plads til flere, der vil give en hånd med. Og jeg kan virkelig anbefale det. Det er en rigtig god måde at lære byen og folk i byen at kende. Lige nu er jeg lidt stresset, men det er sjovt," siger han.

Der vil i samarbejde med Birkerød Bymidte være en livlig Hovedgade med åbne butikker og arrangementer rundt i bymidten. Der vil også være en særlig udgave af Torvedagene.

Det trykte program findes på biblioteker, kultursteder, butikker. Der er gratis adgang til alle arrangementerne.