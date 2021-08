Se billedserie der er masser af aktiviteter for børn i årets program.

Birkerød Kulturnat bringer liv og lys

Rudersdal Kulturparaply er klar med årets program til Birkerød Kulturnat, der finder sted den 10. september. I år er der intet mindre end 92 programsatte arrangementer

Rudersdal - 30. august 2021 kl. 11:53 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Det var noget af et antiklimaks sidste år, da Rudersdal Kulturparaply måtte corona-aflyse, selvom programmet egentlig lå klart til tryk.

Men der skal mere end en gang corona til at slå kulturfolket i Birkerød ud, og faktisk er der meget, der tyder på at dette års program bliver endnu større i omfang med 92 aktiviteter på programmet.

Tidlig start Kulturnatten "tyvstarter" kl. 16 med gakket gadeteater for børn i alle aldre på Majpladsen. Teatret KrisKras opfører farcen "Oh solo MIG" om en selvhøjtidelig musiker, der skal give en koncert foran sit publikum, men to ikke alt for smarte gartnere gør det ikke let.

Flotte veteranbiler er også en af nyhederne til kulturnatten. Dem kan man se på pladsen mellem biblioteket og Mantzius.

Biblioteket satser stort med et spændende program hele dagen for "Kulturnat&Dag", som er en litteraturfestival integreret med Birkerød Kulturnat. En festival, hvor der både er noget for både børn og voksne. Samtidigt vil der også være andre arrangementer med foreninger, musikere og kunstnere ved biblioteket.

Liv i bymidten

Der vil i samarbejde med Birkerød Bymidte være en livlig Hovedgade med åbne butikker og arrangementer rundt i bymidten. Der vil også være en særlig udgave af Torvedagene.

Som den store finale på kulturnatten, vil lyskunstneren Arthur van der Zaag, Lydfest og MantziusLive indtage præstegårdshaven og kirken for at skabe et stort kunstnerisk værk i form af lysinstallation og 3 musikere fordelt rundt i haven, som understreger LYS & LIV. Et værk der skal minde os om tiderne under corona, hvor vi skulle samles på afstand, men alligevel skabte livgivende fællesskaber.

"Det bliver en eksklusiv og unik oplevelse, hvor man som publikum vandrer rundt i kunstværket, og på den måde selv udgør en del af værket. Man kommer så at sige med LIV. Kunstværket er skabt til kun én opførelse og er en del af Rudersdal Kommunes projekt LYS & LIV," skriver arrangørerne,

Men som før nævnt er der meget mere programmet. Foreninger, kunstnere, musikere, butikker, kommunen (især bibliotek, Ung i Rudersdal og Mantzius) og mange andre byder nemlig ind med spændende arrangementer.

Man kan finde det trykte program på biblioteker, kultursteder, butikker m.m. - især i Rudersdal, men også i nabokommunerne. Der er gratis adgang!

