Birkerød Kammermusikforening vender tilbage mere flere koncerter

Foreningen har i den kommende sæson fået plads til ni koncerter på programmet, hvilket er en mere end de vanlige otte koncerter. Foreningen har besluttet at tilbyde de eksisterende medlemmer at forlænge deres medlemskab til halvpris for at kompensere for de mange aflysninger som følge af covid-19 sidste sæson, tre fonde har støttet foreningen økonomisk for at gøre det muligt.