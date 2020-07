Birkerød Kammermusikforening har udsendt sit splinternye righoldige program for næste sæsons koncerter ? Klassisk i Rudersdal. Programmet kan læses og downloades på www.Birkam.dk. Pressefoto

Birkerød Kammermusikforening præsenterer nyt program

Rudersdal - 20. juli 2020

Birkerød Kammermusikforening har udsendt sit splinternye righoldige program for næste sæsons koncerter - Klassisk i Rudersdal.

Programmet kan læses og downloades på www.Birkam.dk.

Der er tale om i alt otte koncerter fordelt på efteråret 2020 og foråret 2021. Ud over de otte koncerter er det i dette 250-året for Beethovens fødsel i 1770 lykkedes at arrangere en særlig Beethoven festival med fem koncerter, hvor Man kan få lejlighed til at høre alle Beethovens enestående strygekvartetter opført af Henschel Quartett i dagene fra den 10. til den 16. oktober.

- Birkerød Kammermusikforening er meget stolte over at kunne tilbyde denne oplevelse og håber, at forholdene vil have normaliseret sig så meget at vi kan gennemføre koncerterne uden for mange covid-19 relaterede restriktioner, lyder det fra Klaus Ostenfeld, der er formand for Birkerød Kammermusikforening.

Sæsonen indledes 9. september 2019 klokken 19.30 i Mantziusgården med to klaverkvintetter af Gabriel Fauré og Antonín Dvorák opført af Strabawa Kvintetten ledet af 1. koncertmesteren David Stabrawa i Berliner Philharmonikerne som har grundlagt kvintetten. Der er som vanligt mulighed for at reservere koncertmiddag forud for koncerterne på Restaurant Mantzius, som foreningen har indgået samarbejde med på fordelagtige vilkår.

Birkerød Kammermusikforening kan præsentere et attraktivt varieret program, med mange store navne som blndt andre omfatter Marianna Shirinyan, Trio Con Brio, David Oistrakh String Quartett, det unge klavertalent Gustav Piekut, samt tjekkiske Bennewitz Quartett og DR symfoniorkestrets 1. fløjtenist Ulla Miilmann udtaler formanden for bestyrelsen.

- Det er vores håb, at programmet vil falde i mange musikelskeres smag, og at man inspireres til at invitere familie, børn og børnebørn samt venner til at studere programmet og gerne invitere dem med til at være med i kredsen af kammermusik¬elskere. Som Klaus Ostenfeld udtaler, er det jo oplagt, at jo flere medlemmer vi er, jo bedre grundlag har vi for at tiltrække de bedst mulige ensembler og dermed fortsat arbejde mod vores ambition om at være et af de mest attraktive kammermusiktilbud i Nordsjælland, siger Klaus Ostenfeld.

Medlemsvilkårene er, som det fremgår af programmets side 2, meget fordelagtige med attraktive priser, også for studerende og unge, som kan drage nytte af også at kunne lytte til fremragende og inspirerende musik fremført af anerkendte ensembler.

Programmerne er ved at blive udlagt til fri afhentning ved biblioteker, kirker, sognegårde og andre offentlige steder samt flere handlende i Rudersdal kommune og i nabokommunerne.