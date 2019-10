Indehaver af Birkerød Kaffe & The, Martin Christensen glæder sig til ginsmagningen fredag aften (den 25. oktober, red.), hvor alle billetter er solgt. Gæsterne kan se frem til et foredrag af Peter Reumert fra Sprit & Co samt at få lov til at smage i alt syv forskellige gin. Foto: Lars Sandager Ramlow

Birkerød Kaffe & The har succes med gin og rom

- Vi har stadig mere end 100 forskellige slags the og 25 forskellige kaffer, men det kan vi ikke leve af alene. Derfor har vi også specialiseret os i den gode smag inden for andre varegrupper, så vi i forretningen har delikatesser som olier, marmelader, dressinger, chokolader, krydderier og meget andet. Derudover sælger vi efterhånden en del alkohol. Alene salget af rom og gin udgør efterhånden små 20 procent af hele omsætningen, fortæller indehaveren af Birkerød Kaffe & The, Martin Christensen i Frederiksborg Amts Avis fredag.

