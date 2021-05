Birkerød Gymnasiums eliteidrætskoordinator, Stine Møllebro, (nederst til venstre på billedet) sammen med det samlede eliteidrætshold. Foto: Birkerød Gymnasium

Birkerød Gymnasiums eliteidræt i rivende udvikling

Birkerød Gymnasium arbejder på en aftale med Team Danmark efter et nyt eliteidræts-initiativ er blevet en stor succes.

Rudersdal - 12. maj 2021 kl. 19:08 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

For knap et år siden præsenterede Birkerød Gymnasium det nye initiativ: »BG Eliteidræt«. Og det er blevet en stor succes. Som eliteidrætselev på gymnasiet har man mulighed for at passe skolegangen og samtidig præstere sportsligt.

Således har eliteidrætseleverne mulighed for fleksibilitet i forbindelse med aflevering af opgaver og forlængelse af selve uddannelsesforløbet. De har et træningsrum og et restitutions-rum til rådighed, morgenmads-og eftermiddags snack-ordning samt et ekstra skab til træningstøj og bøger. Alt sammen ud fra den antagelse, at gode resultater opnås ved hjælp af balance og struktur.

Det fortæller rektor på Birkerød Gymnasium, Claus Campeotto, der kan mærke, at interessen for BG Eliteidræt er stor. Det samme er ansøgertallet.

- Vi er virkelig tilfredse med, at BG Eliteidræt kører så godt, som det gør. Det er tydeligt, der har været et behov for en ordning som denne, der ikke blot giver mulighed for at eliteidrætselever kan forlænge deres uddannelsesforløb, men også giver dem redskaber til at kunne håndtere og balancere et disciplineret træningsprogram, lektier og tid med deres venner. Vi sørger for, at ingen falder bagud, eller bliver efterladt til sig selv, understreger Claus Campeotto.

Et nyt kapitel Tilknytningen til det lokale og nationale sportsmiljø er en vigtig brik i det, der gerne skulle blive et nyt kapitel for Birkerød Gymnasium:

- Vores eliteidrætselever skaber flotte resultater, og vi er stolte over at kunne være med på deres rejse. Vi ser gerne, at vi med BG Eliteidræt kan blive et centrum for talentudvikling i Nordsjælland, og vi arbejder derfor på en aftale med Team Danmark, så vi kan skabe de bedst mulige rammer for vores spirende eliteatleter, fortæller Claus Campeotto.

I samme åndedrag fremhæver han, at der er god opbakning til projektet i blandt andet Team Rudersdal og hos de lokale politikere i kommunen.

Eliteidræt og Covid-19 BG Eliteidræt er tiltænkt de elever, der dyrker sport på eliteniveau, og skal forsøge at få hverdagen med sport, skole og ungdomsliv til at hænge sammen. Udfordringen i at få det hele til at køre, er netop det, BG Eliteidræt er bygget op omkring, og dét som eliteidrætskoordinator Stine Møllebro hjælper de unge med at planlægge. Særligt under Covid-19 pandemien, har det været alfa-og-omega at have en koordinator tilknyttet, da der i den grad har været brug for ekstra støtte:

- Under covid-19 har det så været endnu vigtigere at kunne støtte eleverne i at få hverdagen til at hænge sammen, og ikke miste gnisten. En del af min rolle er at sørge for at eliteidrætseleverne bliver hørt og anerkendt i deres identitet som elitesportsudøver - især, når al træning, og derved også fællesskabet omkring den, er lukket ned forklarer Stine Møllebro.

Dannende fællesskab En del af forklaringen på hvorfor, BG Eliteidræt er blevet så populært, ligger i det unikke fællesskab, som Stine Møllebro nævner.

- På eliteidræt er der plads til at fejre sig selv og sin sport. Det er noget, der kan være svært at finde plads til i en gymnasieklasse, påpeger eliteidrætskoordinatoren, der fortsætter:

- Det er ikke i alle omgangskredse, at eleverne møder forståelse for den enorme mængde af tid, de dedikerer til deres sport. Dét forstår alle til gengæld på eliteordningen, hvor vi deler op og nedture, og hvor det er langt nemmere at forene to parallelle verdener, i stedet for at isolere sig. Her må man gerne være ambitiøs, samtidig med, at vi opfordrer eleverne til at finde en balance. Hvis man vil nå langt i sin sport, er det vigtigt, man også omgås andre udenfor sin sport, for at blive et helt menneske. Det handler nemlig også om dannelse, lyder det fra Stine Møllebro, der selv er elitesportsudøver, og derfor har god indsigt i elevernes verden.