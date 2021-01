Se billedserie På Birkerød Gymnasium er der garanti for, at man stilles over for faglige udfordringer, som giver mulighed for at folde alle sine talenter ud, siger rektor Claus Campeotto. Foto: Birkerød Gymnasium Foto: SOFIE WENDELBO WINTHER

Birkerød Gymnasium: Et alment gymnasium med internationalt fokus

På Birkerød Gymnasium forventer man, at eleverne kommer glad og forberedt, og at de også går glade hjem

10. januar 2021

Hvad er jeres faglige speciale?

"Birkerød Gymnasium (BG) er et alment gymnasium med et internationalt fokus. Som ét af blot fire gymnasier i Danmark har vi alle de uddannelser, et gymnasium kan rumme under samme tag, nemlig STX, HF og den internationale studentereksamen, International Baccalaureate (IB).

På vores kostskole bor der elever fra de tre forskellige uddannelsesformer, og de kommer fra hele verden. Således har vi elever fra mere end 50 forskellige nationaliteter.

At være tre uddannelsesformer i ét hus betyder, at vi har et unikt miljø på skolen, som præger det daglige liv samt undervisningen, og at elever på BG møder forskellige baggrunde, kulturer og sprog til hverdag. BG er et science-gymnasium, og i 2019 blev vi udnævnt til årets forskerskole.

Derudover har vi et stort fokus på sprog, hvilket kan opleves i den særlige synergi, der eksisterer i samarbejdet mellem vores STX- og IB elever på sprogfagene.

Med vores 'sprog med garanti'-program garanterer vi, at der oprettes en sproglig studieretning. Herudover er der mange samfundsfaglige elever på BG, hvoraf en del for eksempel deltager i vores BIGMUN-konference, hvor eleverne bruger deres viden fra den daglige undervisning til at "lege" diplomater fra et land, som de tildeles," siger rektor Claus Campeotto.

Hvad forventer I af eleverne?

"På BG forventer vi, at alle kommer forberedt, at man er glad, når man kommer, og glad, når man går hjem. Hos os er der plads til alle og højt til loftet.

Vi forventer, at vi løser opgaver med ansvar, i fællesskab og med engagement. På BG skal der være sjovt og rart at være, samtidig med at vi alle yder vores bedste. Vi forventer, at vores elever engagerer sig i den daglige undervisning, men også gerne i de sociale aktiviteter, der normalt er på skolen," siger han.

Hvilke aktiviteter tilbyder I?

"På BG tilbyder vi en masse aktiviteter, som vi håber, man slet ikke kan lade være med at engagere sig i. Vi har en fællessal, der summer af liv, drama og musik.

Vi holder fire-fem fester om året og en række hyggelige fredagscaféer. En gang om året afholder vi Kaffeballet, BG's egen traditionsrige gallafest. Hvert andet år laver vi musical og hvert år afholder vi en BIGMUN-konference, der samler gymnasieelever fra hele verden. BG har et stort og indflydelsesrigt elevråd, der aktivt tager del i skolens faglige og sociale liv.

Derudover har vi en stor pallette af tilbud, der eksisterer i snitfladen mellem det faglige og sociale. For eksempel kan du blive en del af en investeringsklub, skakklub, kreative skriveværksteder, et Sustainable Fashion-udvalg, eller blive en del af vores frisportsprogram.

Vores liste af aktiviteter bærer præg af den brede skare af elever, med forskellige baggrunde og interesser, der går på BG. Aktiviteter, der på alle måder viser en skole, som favner bredt og giver plads til at udleve drømme og visioner," siger han.

Fakta Om Birkerød gymnasium

Grundlagt i 1868

1.100 årselever fordelt på 25 STX-klasser, fire HF-klasser, 3 Pre-IB-klasser

100 lærere

Karaktergennemsnittet for STX i 2020 var 7,9 og 6,6 på HF

Hvorfor skal eleverne vælge at gå på jeres gymnasium?

"Man skal vælge BG, fordi BG er et sted, hvor udviklingen er i centrum. Vi er kendetegnet ved stærke venskaber på tværs af årgange, et højt fagligt niveau og for den helt særlige BG-ånd.

På BG har eleverne indflydelse og bliver hørt, og vores medarbejdere tager hånd om hver enkelt elev og sikrer sig, at deres daglige trivsel er i top. BG er et sted, hvor du har lyst til at blive efter skole, og hvor du stifter bekendtskab med mennesker fra hele verden.

Du investerer tre år af dit liv på BG, og betalingen kommer mange gange igen, hvis du kaster dig ind i skolens faglige og sociale aktiviteter med energi og vilje til at gøre en forskel. Til at hjælpe dig gennem din ungdomsuddannelse stiller BG en professionel og særdeles velkvalificeret medarbejderstab til rådighed. Den er garanten for, at du stilles over for faglige udfordringer, som giver dig mulighederne for at få alle dine talenter til at folde sig ud," siger han.

Hvordan bidrager I til lokalsamfundet?

"Vi er tæt knyttet til lokalsamfundet og er en institution, som borgere i Birkerød og omegn er stolte af. Vi samarbejder med de lokale folkeskoler, og BG's elever er hyppigt repræsenterede i lokale sammenhænge.

I 2020 blev BG udnævnt til landets første Røde Kors -Gymnasium. Det indebærer blandt andet et stærkt og aktivt samarbejde med den lokale Røde Kors-forening i Birkerød, samt Røde Kors' landsorganisation. Hvert år afholder vi en Røde Kors-dag, der i samarbejde med Røde Kors giver BG's elever mulighed for at engagere sig i lokale såvel som i internationale problemstillinger og tage stilling til dem selv og omverdenen, lokalt såvel som globalt," siger han.