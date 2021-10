Se billedserie Birger Lind-Nielsen må betale dyrt for at beholde sin første kones gravsted på Søllerød Kirkegård. Foto: Frank S. Pedersen

Birgers Lind-Nielsens afdøde kones gravsted er dyrt i drift

Kommunen arbejder på at få lavet en ordning, der kan få prisen på gravsteder ned på niveau med nabokommunernes

I 40 år har Birger Lind-Nielsen passet sin kones gravsted på Søllerød Kirkegård. Susan døde ret ung af kræft.

- Jeg betaler for at få lagt blomster på om foråret og efteråret, og sidste jul lagde jeg selv gran på, siger han, der blev gift igen og i dag er pensioneret ingeniør, mens vi står og kigger på gravstedet.

Men det bliver dyrt. Dateret 27. september fik han et 'hjemfaldsbrev', med en faktura på kroner 18.759,38 at betale inden for en måned, hvis han vil beholde gravstedet i fem år.

- Jeg kan ikke huske, hvad det kostede tidligere, det må være over ti år siden jeg senest har fornyet gravstedet. Men det har ikke været i nærheden af den pris og heller ikke for fem år, siger han undrende over perioden.

På turen fra p-pladsen til gravstedet har vi set mange 'ledige' gravsteder, og en stor del af det kommunale område er også mere park end begravelsesplads.

Gravstedet på Søllerød Kirkegård har Birger Lind-Nielsen passet 40 år.

- Jeg skal åbenbart betale for al den plads, der ikke bliver udnyttet, er Birger Lind-Nielsen kommet frem til ud fra omstændighederne.

Lufter sin harme Vi har tidligere skrevet om de dyre gravsteder i kommunen. I september sidste år fortalte Lennart von Haffner, der er skødeholder til et familiegravsted på Vedbæk Kirkegård, problemstillingen, der stammer helt tilbage fra 2016.

Dengang besluttede kommunen at brugerne selv skulle hele udgiften til vedligehold af selve gravstedet og til fællesudgifterne på kommunens kirkegårde. Det blev dengang diskret offentliggjort, ingen af gravstedernes skødeholdere fik direkte besked, men takststigningerne blev annonceret i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

- Jeg kan godt huske historierne fra tidligere år, men nu er turen altså kommet til mig, og jeg vil også gerne have luft, siger Birger Lind-Nielsen,. Hans nuværende utilfredshed er et eksempel på, hvad der vil ske jævnligt fremover efterhånden, som de gamle forlængelser udløber, og kommunen kræver penge ind for nye forlængelser.

Uden skattekroner Borgmester Jens Ive forklarer skiftet i taksterne i 2016 med, at man ikke længere kunne forsvare at støtte kirkegårdene med skattemidler, da ikke alle længere er medlem af Folkekirken.

- Men jeg er enig med borgeren (Birger, red.) i, at taksterne er for høje i forhold til andre kommuner omkring os.

Noget af problemet er, at fordi det er kommunen, der ejer kirkegårdene, må kirkerne ikke støtte.

Birger Lind-Nielsen er ramt af kommunens takststigninger for gravsteder.

- Vi har tilbudt kirkerne at overtage kirkegårdene, men det vil de ikke. Så vi arbejder på en anden løsning, siger Jens Ive, der foreløbig har været med til at beslutte formuleringen i forbindelse med budgetaftalen mellem Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Brug for handling I aftalen står:

'Kirkegårdstaksterne i Rudersdal er høje da Kirken ikke på det nuværende lovgrundlag har mulighed for at give tilskud til drift eller bisættelser. Parterne er enige om at fortsætte den konstruktive dialog med Provsti og Kirkeministeriet for at afsøge mulighederne for, at taksterne kan reduceres gennem kirkeligt tilskud.

Frederiksborg Amts Avis kunne allerede sidste år fortælle om takststigningerne på kommunens gravsteder.

Såfremt kirke og ministerium finder en løsning på de nuværende lovgivningsmæssige barrierer, er budgetparterne indstillet på, at også kommunen vil afsøge muligheder for i fremtiden at lade arealer på kirkegårdene overgå til mere park lignende drift, som dermed udtages af driftsbudgettet for kirkegårdenes drift, med henblik på at understøtte takstreduktioner.'

- Det er ikke kun ord, men også handling, vi er på vej til Kirkeministeriet, lover borgmesteren.

Og handling er der brug for, mener Birger Lind-Nielsen.

- For hvad skal man gøre, hvis der ikke er flere penge til at forlænge, spørger han, der har tænkt sig at betale hvad det koster.

- Jeg vil gerne beholde det som mindested, slutter han.