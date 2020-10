Billedserie: Logrende hunde til optagelsesprøve

Se billedserie Hvert år skaber et korps på 800 besøgshundeteams fra TrygFonden glæde blandt beboere på plejehjem og andre plejeboliger landet over. Og lørdag var 28 hunde og deres hundeejere til session ? en slags optagelsesprøve ? i Birkerød på Center for Dyreadfærd i Birkerød med håbet om at blive godkendt som besøgshundeteam. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lørdag formiddag inviterede TrygFonden 28 logrende hunde til optagelsesprøve til TrygFondens korps af besøgshunde. Det kræver nemlig en helt særlig karakter at være besøgshund.

Der er logrende haler i massevis lørdag formiddag hos Center for Dyreadfærd i Birkerød, hvor 28 glade hunde i løbet af dagen er til optagelsesprøve hos TrygFonden.

Hvert år skaber et korps på 800 besøgshunde fra TrygFonden glæde blandt beboere på plejehjem og andre plejeboliger landet over, og lørdag er 28 hunde og deres hundeejere til session - en slags optagelsesprøve - med håbet om at blive godkendt som besøgshundeteam.

Det er ikke alle, der bare sådan lige kan blive en del af Besøgshundeordningen. Det kan nemlig være en krævende opgave at besøge ældre og udsatte borgere som besøgshundeteam.

Derfor skal alle potentielle besøgshunde gennem en sundhedsundersøgelse og adfærdstest til TrygFondens sessioner.

Til lørdagens optagelsesprøve bliver de kommende besøgshunde udsat for situationer, som de kan komme ud for, når de besøger ældre. Det er nemlig vigtigt, at både hunden og den ældre er godt tilpas, og derfor skal besøgshundene kunne håndtere kørestole, krykker og lignende. Foto: Kenn Thomsen

Ejeren skal gennem en samtale, og inden sessionen skal de gennemføre et online læringsforløb som et led i at forberede sig på opgaven som frivillig. Derudover kigges der på samspillet mellem hund og ejer.

Ifølge Galina Plesner, der er projektchef i TrygFonden, er det vigtigt at stille krav til de kommende besøgshunde og deres ejere.

- Det er afgørende for både beboere, hunde og hundeejer, at hundeteamet er forberedt på og egnet til opgaven, både fysisk og mentalt. Derfor gør vi os umage med at udvælge kompetente besøgshundeteams, der både har evnerne og viljen til at omgås sårbare borgere. Det er vores måde at sikre, at det bliver en god oplevelsen for alle parter, siger Galina Plesner.

Forskellige temperamenter Galina Plesner forklarer blandt andet, at optagelsesprøven i virkeligheden starter, så snart hund og hundeejer kommer ind af døren.

Her kan man nemlig allerede fornemme, hvordan hunden er omkring fremmede mennesker. Lørdag formiddag er der vidt forskellige temperamenter til stede i Center for Dyreadfærd.

Mens én hund farer omkring og snuser til alt, sidder en anden helt stille og betragtede de nye ansigter.

Carli, som den energiske hund hedder, er kun to år gammel, og har stadig for meget energi til at blive besøgshund. Hendes ejer aftalte med TrygFonden, at de ville komme igen næste år og prøve igen. Carli reagerede nemlig glimrende på flere af dagens prøver, men var simpelthen for frisk til at besøge ældre mennesker og kørestolsbrugere.

Selvom Carli er en god hund, er hun kun to år, og hun stadig for meget energi til at være besøgshund. Foto: Kenn Thomsen

Vil give noget videre Med Preben er det helt anderledes. Han er kommet sammen med sin ejer Mikkel Lauritzen.

- Jeg har altid godt kunne lide frivilligt arbejde, og jeg vil gerne være med til at gøre noget godt for de ældre, fortæller Mikkel Lauritzen, inden han fortsætter:

- Preben er en god hund, og det vil jeg gerne lade andre nyde også, siger han.

Preben er en rolig hund, der med god sandsynlighed kan ende med at blive besøgshund. Foto: Kenn Thomsen

Preben forholder sig ganske roligt, da han undersøges af dyrlægen, og han sætter sig pænt og gaber, da han kommer ind i adfærdsgården - et afgrænset område, hvor hunden oplever nogle af de ting, som den kan komme ud for på et plejehjem.

Den bliver klappet, fordret, og pludselig bliver en krykke smidt på gulvet. Preben tager situationen med ophøjet ro, og noget tyder på, at der her er tale om en kommende besøgshund. Det står dog først klart, når TrygFonden har voteret og samlet op på dagens optagelsesprøver.

TrygFonden Besøgshunde har eksisteret siden 2010 og fylder 10 år i år.