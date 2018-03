Billedserie: 60 år med FDF Birkerød

Se billedserie I april fejrer FDF Birkerød sit 60 års jubilæum med blandt andet en udstilling på Birkerød Bibliotek og en lejr i den gamle præstegårdshave. Her på billedet er vi til Børnehjælpsdag med cykellotteri, boder og loppemarked på Majpladsen i Birkerød.

Rudersdal - 28. marts 2018 kl. 06:36 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1958 blev Danmarks første datamat (DASK, red.) konstrueret af Regnecentralen. Samme år blev Nikita Khrusjtjov premierminister i Sovjetunionen og oprettelsen af NASA blev formelt godkendt i den amerikanske kongres. Og for 60 år siden så FDF Birkerød også dagens lys. Det runde jubilæum bliver naturligvis fejret.

- Kernen i FDF har gennem alle år været fællesskabet, både for børn og for børn og voksne. Vi har fokus på det gode i at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi tror, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på, siger kredsleder Jens Larsen i Frederiksborg Amts Avis onsdag, hvor han fortsætter:

- Det vigtigste for FDF Birkerød er dog at give det enkelte barn en meningsfuld, udviklende fritidsaktivitet i fællesskab med andre børn og dedikerede ledere. Vi er stolte af at have en stor flok glade børn, der kommer hver uge, og at være en del af den statistik, der siger, at har man været FDF'er, er man et aktiv på en senere arbejdsplads og som kommende erhvervsledere.

Da kredsen blev oprettet i 1958 talte den 15 drenge, mens den i dag er oppe på 80 aktive piger og drenge i alderen fra seks år og opefter. Kredsens historie er lang og spændende og tæller mange dedikerede menneskers indsats for at give børn og unge et meningsfuldt fritidstilbud.

Kredsens 60 års jubilæum bliver fejret med en »Lejr i by«, hvor FDF'ere vil bo i telte og deltage i aktiviteter, udover at de om dagen passer deres skole. Lejren foregår i Den gamle Præstegårdshave i dagene 11.-15. april. Alle er velkomne til at kigge forbi og være med i udvalgte aktiviteter.

Der vil desuden være en udstilling om FDF Birkerøds 60-årige historie med billeder, tekst og effekter på Birkerød Bibliotek fra tirsdag den 3 april og måneden ud.

- Hvis nogen ligger inde med historisk materiale om FPF, men også FDF, især fra de første år, modtager vi det med glæde, understreger Jens Larsen.

