Se billedserie De fleste mennesker har efterhånden vænnet sig til at foretage en stor del af deres indkøb via nettet, men mange vil måske trække grænsen ved en bil. Ikke desto mindre har Bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød netop åbnet for online-salg af brugte biler. Pressefoto

Bilhandler vil have dig til at putte biler i den virtuelle indkøbskurv

Bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød lancerer nu online-salg af brugte biler. Tiltaget har potentiale og er kommet for at blive men vil kræve tilvænning fra kunderne, vurderer Digital Handel hos Dansk Erhverv.

Rudersdal - 15. september 2021 kl. 18:19

Dagligvarer, bøger, cd'er, støvsugere og sko.

Listen over de genstande, som de fleste efterhånden er komfortable med at smide i den virtuelle indkøbskurv, er efterhånden lang, og den bliver længere. En ny bil er dog noget af det, hvor mange nok har svært ved at forestille sig at klare indkøbet med et klik på musen.

Ikke desto mindre har de første bilfabrikanter allerede åbnet webshops, og mange flere kommer sandsynligvis til at følge trop. Et af de steder er Bilhuset Bjarne Nielsen i Birkerød, hvor man netop har åbnet for online-salg af brugte biler, og her er de ikke i tvivl om, at det er fremtiden.

- I mange tilfælde vil folk nok tænke en ekstra gang over, om det nu er fornuftigt at foretage et online bilkøb. Selvom tendensen endnu ikke er så udbredt i Danmark, så er jeg sikker på, at det bare er et spørgsmål om tilvænning, siger Charley Schibsbye, der er afdelingschef hos Bjarne Nielsen i Birkerød.

Mest usandsynlige køb I Dansk Erhvervs afdeling Digital Handel vurderer chefkonsulent Henrik Theil, at nethandel af biler er kommet for at blive, selvom det stadig vil tage noget tid, inden danskerne overvinder deres forbehold ved at klikke sig til en ny bil.

- Når vi spørger danskerne om, hvad der er det mest usandsynlige, de vil købe på nettet, så er svaret en bil, men vi skal huske, at for ganske få år siden, var der heller ikke mange, der ville købe dagligvarer på nettet, og pludselig gik det alligevel stærkt, siger Henrik Theil og understreger:

Den digitale handel med biler vil sandsynligvis ikke overtage den fysiske handle 100 procent. Pressefoto

- Flere producenter er allerede godt i gang med onlinesalget, og jeg tror, at vi kan se frem til, at det oftere bliver en mulighed, men man skal overbevise kunderne, og det er en proces, der tager tid.

Fremvisning via video Hos Bjarne Nielsen i Birkerød regner man med, at det primært er de næsten nye biler, som bliver bestilt online, og at cirka fem til ti procent af bilkøbene af de næsten nye biler vil blive foretaget via den nye platform.

Samtidig giver digitale muligheder som videofremvisning, der især har vundet frem under covid-19, mulighed for at gennemgå bilen direkte med salgskonsulenten inden køb.

- I forbindelse med onlinekøb af nyere brugtbiler, vil bilernes stand være omtrent lige så god, som hvis man købte en fabriksny bil, siger Charley Schibsbye.

Vil ikke erstatte fysisk salg For langt de fleste er et bilkøb noget, man sjældent foretager, og med undtagelse af boligen er det typisk den dyreste ting, man kommer til at købe.

Hos Dansk Erhverv Digital Handel vurderer man derfor heller ikke, at bilkøb på nettet kommer til at erstatte det fysiske salg 100 procent, men at de nærmere vil fungere i tandem.

Ifølge Digital Handel i Dansk Erhverv vil det tage noget tid at overbevise danskerne om at købe deres næste bil via nettet. Pressefoto

- Når man lægger rigtig mange penge og gør det sjældent, vil man gerne prøve at sidde i den og mærke, hvordan den føles. Derfor bliver bilsalg nok oftere en hybridløsning, hvor man for eksempel får en prøvetur hos forhandleren, men i højere grad vælger og bestiller sine tilvalg og specifikationer på nettet, siger Henrik Theil.