Biblioteks-forbud ramte skævt og sløjfes

Rudersdal - 13. april 2018

Grupper af unge, der festede på bibliotekerne, var årsag til, at Kultur- og Fritidsudvalget for cirka to måneder siden indførte aldersbegrænsning på bibliotekerne i den ubemandede åbningstid. Men begrænsningen rammer skævt og bliver nu rullet tilbage, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Aldersgrænsen for at benytte sig af bibliotekerne blev sat til 16 år, og det var meningen, at beslutningen skulle evalueres i starten af næste år, men efter borgerhenvendelse blev udvalget opmærksom på, at aldersbegrænsningen ikke fungerede efter hensigten.

- Vi ramte nogen, som det ikke var intentionen at ramme, og det er derfor, at vi nu går ind og laver det om igen. Vi vil jo rigtig gerne have, at folk bruger bibliotekerne, så vi var ret kede af, at vi begrænsede de forkerte i at bruge dem. Vi fandt ret hurtigt ud af, at vi havde lavet en fejl, og derfor bad vi forvaltningen om at kigge på, hvad vi kunne gøre, siger Kristine Thrane (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, som nu har besluttet, at bibliotekerne vender tilbage til deres oprindelige udgangspunkt med ubemandede åbningstider, hvor er adgang for alle borgere.

- Da vi traf beslutningen, havde vi meget fokus på, at vi skulle have sat en stopper for den ballade, der foregik, og så glemte vi måske lige at kigge på åbningstiderne, for det er ikke meningen, at vi skal ramme de børn, som bruger biblioteket til det, som det er meningen, at det skal bruges til, siger Kristine Thrane.

Selvom børn og unge under 16 år nu igen kan benytte sig af biblioteket uden for den bemandede åbningstid, er det ikke ensbetydende med, at de får carte blanche til igen at bruge bibliotekerne som diskotek.

- Vi sætter ind med en særlig indsats fra Ung i Rudersdal, som skal prøve at hjælpe med at dæmme op for de problemer, som vi forsøgte at forhindre i første omgang. Vi vil selvfølgelig følge udviklingen, for vi skal stadig ikke have ballade på bibliotekerne. Derfor er det også vigtigt at sige, at vi besluttede, at nu vender vi tilbage til det oprindelige udgangspunkt, men hvis det viser sig, at det ikke holder, bliver vi nødt til at finde en anden løsning, siger Kristine Thrane.

