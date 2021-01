Bibliotekerne vil styrke unges skrive- og læselyst

Forfatter Liv Ea afholder skrive- og læseværksteder med Ordskælv. Foto: Karen Siercke/Ordskælv

Rudersdal Rudersdal Bibliotekerne vil styrke unges lystlæsning og lyst til selv at skrive tekster

Rudersdal - 21. januar 2021 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

Med en bevilling på 70.000 kroner fra Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen er det blevet muligt at indgå et samarbejde med nonprofitorganisationen Ordskælv om at udvikle en model for, hvordan landets folkebiblioteker kan samarbejde omkring netop dette.

Nordisk læsefælleskab Projektet hedder "Nordens allerbedste pensumløse læsning" og udvikles af Rudersdal Bibliotekerne sammen med forfattere, forlag, foreninger og en række andre litteraturaktører i Norden. Samarbejdet skal munde ud i en årlig antologi, der primært har tre formål:

At samle unge omkring lystlægning i nye fællesskaber på tværs af Danmark og Norden.

At formidle ny litteratur skrevet af nordiske forfattere i Norden og internationalt.

At forbinde og inspirerer litteraturaktører på tværs af Danmark og Norden og ruste dem model, metode og netværk til realisering af samskabte udgivelser.

Rudersdal går forrest Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S), finder projektet spændende og aktuelt - særligt i forlængelse af den nye biblioteksstrategi, hvor samarbejder mellem bibliotekerne og uddannelsesinstitutioner er i fokus.

"Jeg er meget spændt på projektet, som lægger sig rigtig godt i forlængelse af det arbejde, som bibliotekerne allerede laver med de unge omkring at skrive deres egne tekster. Nu går vi forrest i at udvikle en model for, hvordan flere unge kan komme i gang med at skrive, og hvordan man kan udvælge og udgive deres tekster, ikke kun i Rudersdal, men i hele landet," siger udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Rudersdal Bibliotekerne udgav i efteråret bogen "Her var jeg", som var en samling af forskellige tekster skrevet af unge mennesker i Rudersdal. Teksterne var blevet til via skriveprojektet "Mine Steder"; et skriveværksted på Rudersdal Bibliotekerne drevet af forlaget Ordskælv sammen med Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium.