Se billedserie "Theodor har på en meget poetisk og flot måde skrevet et fint digt om Sjælsø," siger bibliotekar Cathrine Priis Rasmussen

Bibliotekar: "Det er en lille perle"

22 unge fra Rudersdal Kommune har været på skriveværksted. Det er der kommet bogen 'Her var jeg' ud af

Rudersdal - 14. november 2020 kl. 09:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Holte Station, Mantziusgården, Birkerød Hovedgade og Sjælsø er alle lokaliterer, der optræder i bogen 'Her var jeg'. 22 unge mennesker i alderen 16 til 18 år har bidraget med et eller flere litterære bidrag i bogen, der er blevet til i et samarbejde mellem Rudersdal Bibliotekerne, nonprofitforlaget Ordskælv, Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium.

"Til at starte med var 37 unge med i skriveværkstedet, og det var fantastisk, for det lå efter skoletid på hovedbiblioteket. Det viser os, at de virkelig har villet det, og det overraskede os, at så mange ville deltage," siger bibliotektar Cathrine Priis Rasmussen, der sammen med sin kollega Lars Stoltz Nielsen har været ansvarlige for projektet.

Underviser fra Ordskjælv De unge skribenter blev undervist af Liv Ea, der er forfatter og underviser fra forlaget Ordskjælv. Og selv er en ung kvinde, hvis anden roman er på trapperne.

Ideoplægget var, at de unge skulle kaste et blik på deres egen kommune og måske fortælle nogle historier, som ellers ikke bliver fortalt.

"Det er der kommet nogle geniale fortællinger ud af. En af de unge har blandt andet beskrevet skulpturen med de tre nøgne damer på hovedgaden i Birkerød, kigger på den, og beskriver hvordan det er at være kvinde. Nogen har taget s-toget. Flere har taget rejsen væk fra Rudersdal. De har forskellige take," siger Cathrine Priis Rasmussen.

Bogen kan ikke købes, men lånes på de lokale biblioteker.

"Det har aldrig været tanken, at den skulle sælges. Men jeg synes bestemt, at man skal låne den. Jeg tænker, at der er mange ressourcer derude, og det er virkelig velskrevede tekster, der fortjener at komme bredt ud," siger hun.

Cathrine Priis Rasmussen tror, at en af sidegevinsterne ved projektet er, et de unge mennesker bliver gladere for både at læse og skrive.

"Mange af dem vidste ikke, at de havde en lille skrivespirer i maven, og så tror jeg, at de fremover vil kigge på den litteratur, de læser med andre øjne, nu hvor de selv har arbejdet med processerne," siger Cathrine Priis Rasmussen.

Ud af de 37, der startede på kurset, fuldførte 22. Og de fik alle deres tekster trykt i bogen Her var jeg - Unges steder i Rudersdal.

Et skriveværksted for to 8. klasser på Søholmskolen (tidl. Bistrupskole og Toftevangskolen) er netop i gang og munder også ud i en bog.

"Jeg tror bestemt, at det, at man selv er produktiv og udtrykkende, gør meget for, at man møder læsning med en større interesse. Ifølge undersøgelser er det omkring 5. og 6. klasse, at det begynder at halte med læsningen, når der er så mange andre ting, der frister," siger Cathrine Priis Rasmussen.