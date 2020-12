Beskyt øjnene og hent gratis brille i Synoptik

228 personer blev sendt på skadestuen, da vi danskere sidste år fejrede nytårsaften. 27 af disse skader var alvorlige, og ni af dem gik ud over børn og unge under 18, viser en opgørelse fra Odense Universitetshospital.

"Sidste nytår blev flere danskere ramt af alvorlige øjenskader, hvor alle tilskadekomne havde det til fælles, at de ingen beskyttelsesbriller havde på. Og da et fremmedlegeme som fyrværkeri i øjnene kan resultere i et dårligere syn eller blindhed, kan jeg ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at bruge beskyttelsesbriller. Det gælder både for børn og voksne," siger Annette Slyngborg i en pressemeddelse. msr