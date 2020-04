Formanden for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf (V), siger, at der til trods for coronakrisen stadig er godt gang i beskæftigelsesindsatsen i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Beskæftigelsesindsatsen fortsætter i en tid med coronakrise Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beskæftigelsesindsatsen fortsætter i en tid med coronakrise

Rudersdal - 20. april 2020 kl. 05:45 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med nedlukningen af store dele af den offentlige sektor som led i håndteringen af corona er beskæftigelsesindsatsen også suspenderet, og medarbejderne i jobcentret arbejder hjemmefra.

Det kunne man godt tro ville betyde, at beskæftigelsesindsatsen er gået helt i stå - men det er heldigvis langt fra tilfældet, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Fortsætter kontakten I Rudersdal Kommune valgte man fra start at fastholde, at der fortsat kan være kontakt mellem borger og jobcenteret, ligesom det er muligt for ledige borgere at fastholde igangværende forløb eksempelvis hos kommunens faste samarbejdspartner, Væksthuset.

Forudsætningerne var og er alene, at borgeren selv ønsker det, og at det er muligt at samarbejde telefonisk eller digitalt.

- Rigtig mange af de borgere, jobcenteret normalt er i kontakt med, har ønsket at fortsætte kontakten med jobcentret og det forløb, de er i gang med. For nogle handler det mest om at fastholde støtte og kontinuitet i hverdagen. For andre at bruge tiden på at ruste sig bedst muligt til en plads på arbejdsmarkedet, når hjulene begynder at dreje igen, siger formanden for Erhvervsudvalget, Randi Mondorf (V).

Godt gang i indsatsen Hvor forventningen umiddelbart kunne have været, at alt er gået i stå - også i beskæftigelsesindsatsen - så er oplevelsen faktisk den stik modsatte i Rudersdal Kommune.

Den meget usædvanlige situation har således skabt nye samarbejdsrelationer og en helt ny motivation blandt en række af de borgere, som er i forskellige forløb i kommunens jobcenter.

I og med at den normale lovbundne indsats er suspenderet, åbner der sig nye muligheder for kontakt - selvom den er på afstand. Og det er ifølge den kommunale pressemeddelelse givende for alle parter.

Eksempelvis har en borger, der tidligere havde aflyst en række personlige møder, fundet motivationen i ofte daglige telefonsamtaler med sin jobkonsulent. Samtaler, der i første omgang har skabt grundlag for at søge et deltidsjob i detailhandlen.

- Der er godt gang i alle aspekter af vores beskæftigelsesindsats. Coronakrisen minder os om, at jobsøgende borgere er forskellige og at vi også i denne periode kan hjælpe dem med alt fra nyt CV og jobsøgningsstrategier til helbreds- og hverdagsmestring. Samtidig holder vi kontakten til de lokale virksomheder, der mangler arbejdskraft og hjælper ledige med jobs, siger Randi Mondorf, der tilføjer:

- Vi holder kontakten til lokale virksomheder og står klar til at hjælpe dem med vejledning og ikke mindst nye kolleger til de brancher, som faktisk efterspørger arbejdskraft lige nu. Vi ved ikke, hvordan arbejdsmarkedet ser ud efter coronakrisen. Men sammen med vores faste samarbejdspartner, Væksthuset, er vi nu i gang med at forberede os, så vi er klar med støtte og tiltag til både virksomheder og borgere på den anden side.