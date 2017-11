Se billedserie Jeannette Svensson og hendes nabo Ramin Sharifi opholder sig helst udendørs, da de begge bliver påvirket af dårligt indeklima i deres respektive lejligheder i det almennyttige boligbyggeri Buskehøj i Nærum. Foto: Allan Nørregaard

Beboere bliver syge af skimmel i deres boliger

Rudersdal - 21. november 2017 kl. 05:47 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedpine, koncentrationsbesvær, svimmelhed og åndedrætsbesvær.

Det er blandt symptomerne, som 39-årige Ramin Sharifi i tiltagende grad oplever, når han opholder sig i sin lejlighed i det almennyttige boligbyggeri Buskehøj, som er administreret af Søllerød Sociale Boligselskab, der hører under Boligkontoret Danmark. - Jeg har boet her i et par år, og nu oplever jeg, at jeg ikke kan trække vejret, jeg kan ikke koncentrere mig, det klør i hele mit ansigt, og jeg har hovedpine, siger Ramin Sharifi, mens hans nabo, Jeannette Svensson, der har boet i Buskehøj i 11 år, supplerer:

- I de par år jeg har kendt Ramin, er hans helbred blevet værre og værre, og for kort tid siden faldt han om på grund af svimmelhed.

Ingen af disse symptomer har den 39-årige oplevet tidligere i sit liv, og hverken han eller Jeannette Svensson er i tvivl om, at det skrantende helbred hænger sammen med skimmelsvamp i boligen.

I sin egen bolig oplever Jeannette Svensson, der er førtidspensionist, også, at hun har ekstra meget brug for sin astma-medicin, når hun opholder sig i sit soveværelse. Begge siger de, at helbredsgenerne forsvinder, når de ikke opholder sig i deres respektive boliger. De to beboere oplever til gengæld ikke, at boligselskabet tager deres bekymringer om indeklimaet alvorligt.

- De mener, at de gener, vi oplever, er selvforskyldte, fordi vi ikke lufter ordentligt ud og lignende. Men vi lufter begge ud dagligt og sørger i det hele taget for at have et ordentligt indeklima. Jeg har astma, så jeg er ultra opmærksom på, hvordan indeklimaet i min bolig er, siger Jeannette Svensson, der også har kontaktet kommunen som øverste tilsynsmyndighed.

- Kommunen mener ikke, at de kan lægge pres på udlejer, fordi afdelingen står overfor en større renovering, så de er tilfredse med den udsigt. Imens bliver vi beboere syge i vores boliger, men meddelelsen fra boligselskabet er, at det ikke er sundhedsskadeligt at opholde sig i boligerne, og de har afvist at foretage en undersøgelse af indeklimaet i Ramins lejlighed, så han har nu selv taget initiativ til og betalt for en undersøgelse, siger Jeannette Svensson.

Indeklima-undersøgelsen, som er foretaget af Teknologisk Institut, konkluderer blandt andet, at indeklimaet i lejligheden er kraftigt påvirket af væksten af skimmelsvamp.

- Min læge siger til mig, at jeg skal lade være med at bo og sove i min lejlighed, og klimaundersøgelsen anbefaler, at jeg bliver genhuset hurtigst muligt, siger Ramin Sharifi, hvis datter, der bor hos Ramin Sharifi i weekenderne, også oplever helbredsmæssige gener i boligen.

Boligselskabet Danmark har efter at have set indeklima-undersøgelsen meldt ud, at Ramin Sharifi skal genhuses, at de vil betale for klimaundersøgelsen, og at han vil få refunderet en måneds husleje. Ramin Sharifi undrer sig over, at boligselskabet ikke selv har taget initiativ til undersøgelsen, når han tidligere har henvendt sig til dem med problemerne.

- Jeg er jo blevet meget syg af at bo i min bolig, og det synes jeg er ærgerligt. Desuden er jeg stadig hjemløs, da jeg endnu ikke har fået tilbudt et nyt sted at bo, men bare er blevet lovet, at det vil ske, siger Ramin Sharifi.

Borgmester Jens Ive (V) mener ikke, at en sag som Jeannette Svenssons og Ramin Sharifis bør forekomme og siger, at det ikke er godt nok, hvis det forholder sig som beskrevet af de to beboere.

- Det er jo alvorligt, for lige præcis skimmelsvamp kan jo være invaliderende, hvis du er allergiker, så det er jo ikke bare noget med, at man kommer til at hoste lidt, og øjnene løber. Så det er ikke noget, du skal spøge med, siger Jens Ive, der nævner, at der på nuværende tidspunkt lægger et stort renoveringsprojekt for hele Buskehøj, som er opført i 1919.

Sagen er på dagsordenen i kommunalbestyrelsen onsdag og blev drøftet på et møde i Byplanudvalget den 8. november, hvor det blandt andet fremgår, at Søllerød Sociale Boligselskab, hvorunder Buskehøj er en afdeling, anmoder om en ny lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af 10 nye almene boliger inden for bebyggelsen.

- Den korte version er, at boligselskabet er opmærksom på problemet (med skimmelsvamp, red.) og nu vil investere i en gennemgribende renovering af boligerne. Boligselskabet har gang i et renoveringsprojekt for alle lejlighederne i Buskehøj, som sidst blev renoveret for 12-15 år siden. Men den renovering var forkert udført, så derfor kræver det meget stor udluftning og energiforbrugsindsats fra beboernes side at holde et godt indeklima, siger Jens Ive.

Det er jo ikke bare beboere, der går ud og finder noget andet at bo i. Den ene er studerende og den anden er førtidspensionist, så hvad tænker du om, at de står i en situation, hvor de bliver syge af at være i deres boliger og ikke føler, at de har så mange handlemuligheder?

- Men dem, der har handlemuligheden her - og endda har en rigtig god og sikkert også hurtig handlemulighed - er jo lige præcis boligselskabet, for de kan henvise dem en erstatningslejlighed.

Det seneste, jeg har hørt, er, at boligselskabet har lovet Ramin Sharifi en hurtig genhusning, hvilket også anbefales i indeklima- undersøgelsen fra hans lejlighed. Men han har selv måttet betale for undersøgelsen, så hvad tænker du om, at en ung mand, som er studerende og måske ikke har så mange ressourcer, selv skal ud og betale for at få lavet en klimaundersøgelse, fordi han ikke kan få boligselskabet til at gøre det?

- Det er ikke godt nok. Det er jo et boligselskab med et socialt formål, og de er jo en boligforening, som i min optik er stiftet for at være gode ved hinanden og varetage hinandens interesser. Det er jo byggeri med offentlig tilskud, netop fordi det skal varetage nogle af de svageste borgere i samfundet. Det er almennyttige boliger, som har et socialt formål, hvor administrationsselskaberne skal være med til løfte den opgave, så det er ikke i orden, siger Jens Ive.

Læs alle tre artikler om sagen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag. Boligkontoret Danmark har sendt et skriftligt svar på sagen, som kan findes i sin helhed her på siden.