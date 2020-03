Beboer overraskede indbrudstyv

En Indbrudstyv blev søndag aften klokken 21.58 overrasket af beboeren i et hus på Hanne Nielsens Vej. Her var tyven brudt ind, formentlig i den tro, at der ikke var nogen hjemme. Tyven, der beskrives som en mand iført dynejakke og mørke bukser, forlod villaen. En hundepatrulje kom til stedet, men det lykkedes ikke at finde manden.