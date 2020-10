Beboer indhentede tyv på flugt

En 56-årig mand overraskede torsdag eftermiddag klokken 12.28 en indbrudstyv i sit hjem på Stenhøj Vænge i Birkerød. Tyven stak af, men den 56-årige løb efter ham, og det lykkedes ham at indhente tyven og få ham til at aflevere tyvekosterne tilbage. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten fredag.

Blandt de tilbageleverede ting var der også koster fra et indbrud i en villa i Pilegårdsparken i Birkerød, hvor en terrassedør var blevet brudt op. Tyven forsvandt fra stedet efter at have afleveret de ting, han havde stjålet.