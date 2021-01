En mand forsøgte torsdag at tilbageholde en mulig indbrudstyv, som dog formåede at undslippe, oplyser Nordsjællands Politi.

Beboer forsøgte at tilbageholde mulig indbrudstyv

Beboeren havde forsøgt at tilbageholde manden, men det var lykkedes manden at undslippe og løbe i retning mod Vejlesøparken. Patruljer kørte til området for at lede efter den formodede indbrudstyv, men det var ikke muligt at finde ham.