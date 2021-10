Se billedserie Sognepræsterne Rikke Bjerregaard Bertelsen og Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen ser frem til en helt usædvanlig dag i Birkerød Kirkes historie på lørdag, hvor der for første gang nogensinde holdes drop-in dåb. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Banner vækker opsigt: Bliv døbt fra gaden... Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Banner vækker opsigt: Bliv døbt fra gaden...

Birkerød Kirke slår dørene op og inviterer indenfor, når der er drop in dåb på lørdag. Her er præsterne klar til at give dåbsgaven til alle, som er klar til at tage imod den.

Rudersdal - 07. oktober 2021 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

I Birkerød Kirke lægger man an til en gigantisk dåbsfest på lørdag. Men hvem der kommer, og hvilke dåbsbørn som skal have vand i håret, ved de spændte præster ingenting om.

For første gang i kirkens, og i Rudersdal Provstis, historie afholder man nemlig "drop-in-dåb." Og som navnet antyder, så betyder det ganske simpelt, at alle, der har lyst til at blive døbt i den kristne tro (og ikke er det i forvejen), kan spadsere ind i kirken på lørdag mellem klokken 11-14. I cowboybukser eller balkjole, det er fuldstændig op til en selv.

Og så klarer kirken resten.

"Dåben er en gave og for at få en gave, skal du selvfølgelig åbne døren og sige ja tak. For spædbarnet er det jo forældrene eller gudforældrene, der tager valget og siger ja tak. Men når man er voksen kræver det ikke, at du skal kunne remse din trosbekendelse udenad eller skal leve op til noget. Du skal egentlig bare sige: Jeg vil gerne have et forhold til Gud. Det kræver ikke noget," siger sognepræst Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen.

For første gang i Birkerød Kirkes, og i Rudersdal Provstis, historie afholdes "drop-in-dåb." Og som navnet antyder, så betyder det, at man kan spadsere direkte ind i kirken på lørdag mellem klokken 11-14 og blive døbt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Usædvanlig dag Han, og hans kollega Rikke Bjerregaard Bertelsen, ser frem til en helt usædvanlig dag i kirkens historie, hvor de måske kan fjerne nogle af de barrier, som folk har til for eksempel dåbshandlingen. Specielt i forhold til voksendåb.

"Vi vil gerne vil have, at dåben bliver så tilgængelig som muligt. Det, der har været for mange, har vi oplevet, er, at man næsten ikke kan overskue dåben med fest og planlægning i en travl hverdag. Og dåben er jo en gave, så vi ville egentlig gerne gøre det så supertilgængeligt som muligt. Vi tager boblerne og kransekagen og sørger for festen. Det kræver ingen forberedelse. Kom som du er og få en dejlig dag, og modtag en kæmpestor gave," siger han.

Rikke Bjerregaard Bertelsen supplerer.

"Vi oplevede i løbet af coronaen, at der er kommet en ny interesse for kristendommen, og der er mange, som ikke er blevet døbt af den ene eller den anden grund her i Birkerød. Nu har de chancen. Og samtidig vil vi jo gerne have en kæmpe fest. I kølvandet på coronanedlukningen vil vi gerne slå dørene helt op og signalere, at nu er der åbent for fuldt drøn uden begrænsninger," siger hun.

Helt praktisk foregår dagen ved, at man kommer ind i kirken, medbringende noget billedidentifikation. trods alt.

Birkerød Kirke sørger for harpespil og smukke, stille omgivelser og sågår for dåbsvidner, hvis man ikke selv har dem med. Og så bliver man parret med en præst.

Banneret har vakt masser af opmærksomhed og samtale. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

"Så tager vi en kort samtale, hvor man lige får talt om dåben, og de spørgsmål, der måtte være, og så bliver man simpelthen døbt. Og så byder menighedsrådet på juice eller champagne, kransekage og kiks til børnene. Og så er det sådan set det," siger Rikke Bjerregaard Bertelsen.

Åben kirke for alle Det er menighedsrådet i Birkerød Kirke, der har taget initiativ til denne festdag, som også byder på børneaktiviteter med både hoppeborg, fiskedam og slush ice-maskine.

Og præsterne har omfavnet ideen med entusiasme, fordi det er en måde at få kirken til at åbne sig ud mod byen.

"Alene banneret foran kirken har været et stort samtaleemne, og vi har med vilje ikke skrevet dato på, fordi vi håber at gøre det igen," siger Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen med et grin.

"Vi har ikke gjort sådan noget før. Jeg ved godt, at det kan virke som et meget lille "step for mankind" men for Birkerød Kirke er det meget stort med sådan et banner," siger Rikke Bjerregaard Bertelsen, som også understreger, at dagen er en fest for alle interesserede. Ikke kun dem, som skal døbes og deres gæster.

Samtidig er der også lyserød lørdag i byen, og så har kirken også allieret sig med eksterne festleverandører.

"Vores menighedsrødder har simpelthen været rundt i byen og talt med for eksempel Café Alex, Vogelius og Café Hyggestund, som på lørdag har særlige dåbsmenuer. Sådan at det her er noget, som byen griber. Det bliver en festdag. I stedet for selv at skulle stå med oppyntning og alt det der, så kan man komme med sine ti gæster eller alene og sætte sig ned og få en dejlig frokost uden selv at skulle sørge for noget. Det gælder også i kirken. Man kan komme selv, og man kan komme med 50 gæster. Det er helt op til en selv," siger Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen.

Drop in dåb foregår lørdag 9. oktober i Birkerød Kirke fra klokken 11-14. Hvis man vil døbes skal med huske legitimation.