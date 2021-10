Den nye institution i to plan skal give plads til nicher og hyggekroge indendøre. Ill.: Rudersdal Kommune

Bæredygtigt børnehus på Ravnsnæsvej åbner til naturen

Det bliver BBP Arkitekter A/S og C.C. Brun Entreprise A/S, som skal stå for opførelsen af et nyt børnehus på Ravnsnæsvej 103A. Det har Økonomiudvalget besluttet.

Økonomiudvalget i Rudersdal fik på sit seneste møde præsenteret fire af i alt fem modtagne projekter til et nyt Børnehus på den grund, der lige nu huser Sjælsøhallen. Det femte projekt, kommunen havde modtaget, levede ikke op til de økonomiske rammer.

- Det bliver BBP Arkitekter A/S og C.C. Brun Entreprise A/S, som skal stå for opførelsen af et nyt børnehus på Ravnsnæsvej 103A. Det vindende projekt tager afsæt i en bevarende tilgang, hvor blandt andet grundens eksisterende natur og naturens muligheder vil blive brugt mest muligt. Projektet arbejder ud fra ønsket om at skabe et børnehus, der mest muligt ligner en skovbørnehave: Den bærende idé er derfor, at børnene skal være ude i det fri, i naturen, mest muligt, men med mulighed for at trække indenfor, hvor der vil være nicher og hyggekroge, som både kan rumme de få og de lidt flere, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Ude og inde på samme tid Børnehuset bliver udformet som tre bygninger, der forbindes med hinanden, og hvor der gennem store vinduespartier er gennemsyn. Børnehuset åbner sig ud imod landskabet og udsigten til det grønne, så børnene har oplevelsen af at være tæt på naturen dagen igennem.

Foran de to forbindende mellembygninger etableres et overdækket område mod vest, som danner en beskyttet overgangszone mellem ude og inde. Her kan børnene spise, lege, male og så videre året rundt, beskyttet mod regn, vind og sol.

- På udeområdet etableres en række sansestimulerende og motorisk udfordrende legearealer tilpasset børnenes alder og behov. Adgangen til børnehuset sker gennem en hovedindgang ud mod Ravnsnæsvej, hvor der vil være en forplads til blandt andet cykelparkering, ligesom der vil være stiforbindelse ud til en P-plads ved Ravnsnæsvej, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Krav om bæredygtighed Rudersdal Kommune har blandt andet stillet krav om, at projektet skal kunne opnå en såkaldt DGNB-certificering (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Dermed vil byggeriet og den efterfølgende drift kunne leve op til 14 ud af 17 FN's verdensmål for bæredygtighed.

- Det gør det valgte projekt naturligvis, og Økonomiudvalget kunne således med stor tilfredshed notere sig, at projektet forventer at kunne genanvende en lang række af materialerne fra Sjælsøhallen, der står foran nedrivning. Det gælder blandt andet vinduer, limtræsbjælker, akustiklofter, belægningssten og inventar. Samtidig opføres børnehuset primært i træ, hvilket reducerer CO2-aftrykket, men frem for alt understøtter indtrykket af en skovbørnehave som en del af den omgivende natur. Der vil desuden blive placeret solceller på alle sydvendte tagflader, fortæller borgmester Jens Ive.

Han glæder sig over valget og udsigten til et helt nyt børnehus:

- Jeg synes, vi har truffet det helt rigtige valg. Den grundlæggende idé om at lave et børnehus som en skovbørnehave og at trække børnehuset ud i naturen er fantastisk. Tegninger og visualiseringer viser et børnehus, som vil give børn og personale masser af muligheder i små, trygge, men pædagogisk udfordrende rammer. Og så er det helt klart også en kvalitet, at projektet kan genbruge materialer og opføres så vidt muligt klimaneutralt.

Klar til sommeren 2023 Den egentlige projekteringsfase begynder nu, herunder med en betydelig borger- og brugerinvolvering. Det er forventningen, at det nye børnehus kan stå klart til at modtage børn i løbet af sommeren 2023.

Valget af BBP Arkitekter og C.C. Brun Enterprises projekt sker, efter at kommunalbestyrelsen den 26. maj 2021 havde godkendt et offentligt udbud af opgaven, herunder godkendt rammerne og økonomien.