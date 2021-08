Se billedserie - Bare tryk, der sker ikke noget, siger direktør Erik Boyter til Ann Sfie Orth, der har fået fingre i et af virksomhedens skabe, hvor de udstillede vinduer kan indstilles. Pernille Weiss ser på. Foto: ALLAN NORREGAARD

Bæredygtighed i fokus ved EU-besøg

Det konservative medlem af EU-parlamentet Pernille Weiss søgte inspiration hos WindowMaster til indholdet af kommende regulativer i EUs klimplaner.

Rudersdal - 26. august 2021

En lille time inde i mødet lyder der en stille summen fra vinduerne i mødelokalet. Ganske som forudset bliver der åbnet en lille smule ud til naturen.

- Når vi har siddet her lidt, vil der være så meget CO2 i luften, at vi kan mærke det og begynder at trænge til frisk luft, havde Erik Boyter, der er CEO for WindowMaster sagt, da mødet begyndte.

- Det er den automatiske ventilation, motorene her er lidt gamle, derfor kunne man høre dem, undskylder han. Og forklarer, at det tidligere var et nogo, at lukke varme ud for at ventilere.

- Men sådan er det ikke mere, man ved også nu, at der bliver skabt varme nok i et mødelokale til, at det kan bære en luftudskiftning.

Fit for 55 Med en årlig omsætning i omegnen af 200 millioner kroner er virksomheden i Vedbæk en stor spiller på det danske marked for naturlig og automatisk vinduesventilation. Globalt spiller man en mindre rolle på området, men har dog markeder i Tyskland og England og en fod indenfor i USA.

Til gengæld er virksomheden i spidsen, når det gælder energieffektivisering og bæredygtighed.

Det var grunden til, at EU-parlametsmedlem Pernille Weiss og hendes lokale konservative partifælle, spidskandidat til kommunalvalget Ann Sofie Orth, onsdag formiddag var på besøg.

- I forbindelse med EUs klimaplan 'Fit for 55', hvor vi skal reducere CO2-udslippet med 55 procent inden 2030, skal vi opdatere love og regulativer, så de passer med virksomhedernes behov i fremtiden. WindowMaster er en spydspidsvirksomhed, så jeg er her for at høre, hvad der skal til, fortæller Pernille Weiss om besøget.

Produkterne Lokalt ville Ann Sofie Orth gerne vide om kommunen kunne spille en rolle for at fremme virksomhedens egne planer for bæredygtighed.

Direktør Erik Boyter viste nogle af Windowmasters produkter frem. Hardware, der er motorer, som med kædetræk åbner og lukker vinduerne. Det kan ske i mange forskellige tempi, fra den meget diskrete næsten usynlige til den lynhurtige, som er nødvendig ved brandventilation.

Ann Sofie Orth ville gerne have en lokal vinkel på virksomhedens udfordringer med bæredygtighed.

Og software, der som i ovennævnte tilfælde reagerer, når mødedeltagerne begynder at glippe med øjnene på grund af indeklimaet.

CO2 afgift ja tak 80 procent af WindowMasters omsætning er skabt af salg til udlandet.

- Vi har ikke produktion her, det foregår på vores fabrik i Tyskland, nærmere bestemt i Nordrhein-Westfalen, fortalte direktøren. Planen er at udbygge produktionen og selv erhverve sig bygningerne.

- Så kan vi sørge for, at bæredygtigheden også får bedre vilkår i produktionen. Vi har blandt andet allerede stort set udfaset plastik, fortæller Erik Boyter.

Direktøren ser gerne ensartede krav til bæredygtighed på EU-niveau.

- Og jeg vil gerne have en CO2-afgift og politisk vilje til renoveringsmål i kommunerne. Her er ikke tale om en hockey-stav, vi er i gang og har skyhøje ambitioner, siger han.

Pernille Weiss indrømmede, at De Konservative måske ikke har været så meget for at sætte konkrete tal på renoveringsmål, hverken lokalt, nationalt eller på EU-plan.

Lokale plusser Lokalt lagde Ann Sofie Orth mærke til virksomhedens oplysninger om, at den rigtige bæredygtige ventilation i en bygning også kan være med til at mindske sygefraværet og øge koncentrationsevnen hos de personer, der er inde i bygningen.

- Vi taler meget om, hvor hurtigt en investering i en bygning, kan tjene sig hjem. Vi glemmer nogle gange, at der er mennesker inde i bygningerne, siger Ann Sofie Orth, der ikke er sen til at tænke kommunens skoler ind som nye kunder i en renovering.

Virksomheden har selv sørget for to ladestik til el-biler i Vedbæk.

CEO i Windowmaster Erik Boyter fortæller om hvordan virksomhedens ventilationsmotorer virker.

- Vi overvejer, om det kan lade sig gøre, at lokalbefolkningen bruger dem mellem mellem kl. 18 og 07, slutter Erik Boyter.

Direktøren peger i øvrigt også på, at sygdomme, der spreder sig via luften, har sværere vilkår i et ventileret rum.