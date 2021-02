Det var Anders Ulbæks lille datter, der inspirerede ham til at melde sig til Borgersamlingen.

Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtige byer til den næste generation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtige byer til den næste generation

Anders Ulbæk fra Birkerød synes, han skylder sin lille datter at arbejde for et bæredygtigt Rudersdal, derfor meldte han sig til Borgersamlingen

Rudersdal - 05. februar 2021 kl. 11:46 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

"Da jeg så opslaget om Borgersamling fra vores borgmester i Rudersdal, så tænkte jeg, at det ville jeg godt være med til at støtte. Jeg vil gerne være med til at arbejde for et grønnere Rudersdal. Jeg har en lille datter på knapt et år, og det jo hendes fremtid, så jeg kommer gerne med nogle anbefalinger," siger Anders Ulbæk. Han er 61 år, bosiddende i Birkerød og arbejder som fængselsbetjent.

På de første to møder i Borgersamlingen, der blev afholdt i efteråret var deltagerne sammen i grupper på ti og seks personer. Alle var iført mundbind og deltagerne sad med to meters mellemrum omkring et stort bord. Via zoom kunne alle grupperne følge med i en række oplæg fra eksperter, der skulle sætte gang i arbejdet.

"Den første dag skulle vi lige føle hinanden lidt på tændere. Vi ankom alle med vores meninger om, hvordan man skulle redde Rudersdal. I otte timer var vi på. Indimellem var der oplæg fra forskellige eksperter via Zoom afbrudt af diskussioner i gruppen. Men jeg synes faktisk hurtigt at fok faldt ind i rollen med skiftevis at være reaktive og aktive lyttere," siger han.

I den første gruppe var de ti men siden er de blevet opdelt i mindre grupper. Den gruppe Anders Ulbæk er i nu er en femmandsgruppe. Af de 17 af FN's Verdensmål har de især beskæftiget sig med 'Bæredygtige byer og lokalsamfund' og har vendt emner som faskiner, solceller, bæredygtige skoler og bofællesskaber, cykelstier, el-busser og bedre offentlige transport på tværs af kommunen.

Anders Ulbæk synes også, at der kom mange gode ideer i spil på det åbne møde, hvor han selv var ordstyrer. Han noterede sig blandt andet et forslag om bæredygtige vandværker, og et andet om genbrugspladser med mulighed for mere genbrug og recykling. Ideer, der bliver indarbejdet gruppens anbefalinger.

Fra 17 til 5 I processen har grupperne sammen fået FN's 17 Verdensmål kogt ned til fem primære indsatsmål for Rudersdal

Natur og biodiversitet

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Sundhed, trivsel og mindre ulighed

Ansvarligt forbrug i hverdagen

Klima og bæredygtig energi Efterfølgende har grupperne fået hver deres bæredygtige mål. Arbejdet skal munde ud i en anbefaling til Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

Det næste møde i Borgersamlingen finder sted den 31. januar via Zoom, hvor deltagerne sidder hver for sig, og selvom den virtuelle form ikke er helt så god som at mødes ansigt til ansigt, så synes Anders Ulbæk, at det har været en god proces. Både når de har siddet i større grupper på ti, mindre grupper på fem og seneste, hvor mødet var åbent for alle interesserede borgere.

Hvem er Borger-samlingen

Borgersamlingen består af 37 borgere fra Rudersdal Kommune. De 37 borgere er repræsentativt udvalgt blandt alle, der bor i Rudersdal Kommune, og som havde tilmeldt sig lodtrækningen inden den 27. september 2020.

Inden lodtrækningen var de tilmeldte borgere blevet sorteret efter fire kriterier, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Kriterierne var køn, alder, uddannelsesniveau og geografi.

Det er blevet gjort for at sikre en mangfoldig og repræsentativ borgersamling med et bredt udvalg af borgere, der repræsenterer så mange forskellige interesser som muligt. Det giver flere forskellige perspektiver i anbefalingerne til det fremadrettede arbejde med at omsætte FN's verdensmål til lokale og bæredygtige initiativer.

Som deltagerne i borgersamlingen arbejder med med at svare på og komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen ud fra spørgsmålet:

"Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene?"

Rudersdal Kommune er blot den anden kommune, som beder borgerne om at komme med anbefalinger til en bæredygtig kommune.

Borger-samling Fakta - 37 borgere er ved lodtrækning udvalgt til at repræsenterer Borgersamlingen i Rudersdal Kommune. Kriterierne var køn, alder, uddannelsesniveau og geografi

- De 37 borgere er repræsentativt udvalgt blandt alle, der bor i Rudersdal Kommune. Der bor 57.060 indbyggere i Kommunen

- Prioritere verdensmålene og udpege, hvilke mål som er særligt relevante at arbejde med

- FN's Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål

- Borgerne er repræsenteret i 5 grupper med hver deres bæredygtige Verdensmål

- Alle borgere i Rudersdal Kommune var lørdag 21. november 2020 inviteret til at komme med deres anbefalinger på ZOOM. Flere af anbefalingerne er nu med i gruppernes delmål

- Borgersamlingen skal komme med anbefalinger til Borgmester Jens Ive (V) og kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune

- Redaktionsgruppen arbejder videre med afslutning af anbefalinger

- Lancering af anbefalinger, d. 28. april 2021

- Aflevering og indstilling af anbefalinger til Kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2021

- Fase 2 - Forankring