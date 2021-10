Se billedserie Årets Arkitekturpris gik til denne villa på Gammel Holtevej 82A. Foto: Gyrithe Lemche

Både ny og gammel arkitektur i Rudersdal er blevet hædret

Arkitekturprisen gik til en villa i Holte og Bevaringsprisen til en ejendom i Birkerød.

Rudersdal - 05. oktober 2021 kl. 21:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

28 ejendomme blev indstillet, otte nomineret - og to fik priser, da Rudersdal Kommune mandag uddelte Arkitekturprisen og Bevaringsprisen.

Vinder af Arkitekturprisen 2021 blev en villa på Gammel Holtevej i Holte, tegnet af Force4 Architects.

Vinder af Bevaringsprisen 2021er en villa på Henrik Gerners vej i Birkerød, tegnet af BIOSIS.

De to vinderprojekter viser, at det ikke behøver at være kedeligt at respektere eksisterende byggeri og omgivelserne, når man bygger til, bygger om eller bygger nyt.

"Respekt for det bevaringsværdige og et steds særlige identitet er et godt fundament for at skabe ny, unik og ambitiøs arkitektur. Det beviser både de to projekter, der får hædrende omtale, samt vinderne til prisuddeling til fulde," lyder det blandt andet i begrundelsen for tildelingerne af Arkitektur- og Bevaringspriserne 2021 i Rudersdal.

Mandag aften dannede rådsalen på Rudersdal Rådhus rammerne for prisuddelingen. Blandt de 26 indstillede projekter skilte to byggerier sig særligt ud, da juryen skulle kåre vinderne, en ny vellykket villa i Holte og et renoveret længehus i Birkerød.

Ny bevaringspris Som noget nyt i år blev der ikke alene uddelt en arkitekturpris, men også en bevaringspris.

Da kommunen annoncerede efter egnede kandidater til priserne, blev flere bevaringsværdige bygninger fremhævet, hvilket afspejler borgernes store interesse for bevaring.

Også fra kommunens side har der været et øget fokus på bevaringsværdige bygninger – ikke mindst i forbindelse med vedtagelse af en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger samt med kommunens ’Arkitektur- og Bevaringspolitik – Visioner for stedet’.

Vellykket villaarkitektur Årets Arkitekturpris 2021 blev tildelt villaen på Gammel Holtevej 82a i Holte. Om vinderen sagde arkitekt og fagdommer Dan Vöge Cornelius blandt andet ved prisuddelingen:

"Der findes mange smukke og spektakulære byggegrunde i Rudersdal Kommune, og der bygges meget. Men man skal forstå sine omgivelser, sit landskab og sine materialer for at skabe holdbare huse af høj kvalitet. Det gør huset på Gammel Holtevej, der er et fremragende eksempel på ny, vellykket villaarkitektur, der både virker indpasset og markant på samme tid."

Ny bolig i gammelt hus Årets Bevaringspris 2021 går til lægehuset på Henrik Gerners Vej 8, 3460 Birkerød. Arkitekt og fagdommer Eva Jarl Hansen fremhævede ved overrækkelsen det særlige ved dette projekt:

"De seneste ombygninger og istandsættelse er sket med stor respekt for bygningens kulturhistorie og bevaringsværdi. Stråtaget, facaden og vinduerne er bevaret og renoveret med fin indlevelse i bygningens arkitektoniske udtryk og kvaliteter. Indvendigt er der med sans for både rummelighed og materialer skabt en moderne bolig, hvor de nye tiltag går i dialog med det bevaringsværdige hus på en særdeles overbevisende måde."

Prismodtageren blev fremhævet som et særdeles smukt eksempel på, at man godt kan skabe en helt ny bolig i et gammelt hus, hvor det nye og det oprindelige udfordrer hinanden, og en inspirerende ny helhed dannes med respekt for de bevaringsværdige kvaliteter.

Hædrende omtaler Til prisoverrækkelsen blev enfamiliehuset på Højbjerggårdsvej 38 i Holte hædret som et tidløst vidnesbyrd, der af ejeren er forbilledligt velholdt med både sjæl og hjerte. Herudover blev det nyopførte enfamiliehus på Caroline Mathilde Sti 55 i Vedbæk fremhævet som et hus, der på en overbevisende måde er indpasset i omgivelserne både i forhold til skala, materialevalg og landskab.

De to priser og hædrende omtale er udvalgt af en bedømmelseskomité bestående af borgmester Jens Ive, formand for Byplanudvalget Anne Christiansen, formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller, arkitekt MAA Dan Vöge Cornelius og arkitekt MAA Eva Jarl Hansen.

Næste år uddeles priserne igen, og hvis du har set et smukt og veltilpasset byggeri, eller selv har udført et særlig fint byggeri, kan du allerede nu indstille kandidater til Arkitektur- og bevaringspriserne 2022 på rudersdal.dk/arkitektur.