Både medlemmer og frivillige savner samværet og sammenholdet

Nedlukningen har taget hårdt på medlemmerne i Dansk-Syrisk Kulturforening

Rudersdal - 28. februar 2021 kl. 09:03 Kontakt redaktionen

Både første og anden nedlukning har taget hårdt på medlemmerne i Dansk-Syrisk Kulturforening. Medlemmerne savner der frivillige og de savner sammenholdet i foreningslivet.

Mange medlemmer føler sig isolerede og ensomme her under nedlukningen og har ikke ressourcerne til fx at deltage i online aktiviteter, oplyser Nada Naanaah, som er formand i Dansk Syrisk Kulturforening.

Hun og medlemmerne i Dansk - Syrisk Kulturforening savner også livet og den helt særlige synergi i Kulturcenter Mariehøj, hvor alle de andre foreninger holder til.

"Der er en helt særlig holdånd i Kulturcenter Mariehøj. Der er altid mulighed for sparring, og man stikker ofte lige hovedet ind og siger hej til hinanden på tværs af de forskellige foreninger," siger Nada Naanaah i en pressemeddelelse.

Dansk - Syrisk kulturforening har siden 2016 fået startet en masse faste aktiviteter op for medlemmerne med det formål at fremme trivsel og guide dem til et godt liv i Danmark.

Det er for eksempel rådgivning, torsdagshygge, lørdagsskole, leg og læringsklub i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, seniorklub, lørdagssvømning i samarbejde med Søllerød Svømmeklub med mere.

Foruden disse gode tilbud, så vejer det sociale aspekt tungt i foreningen.

"Som frivillig i Dansk Syrisk kulturforening savner jeg her under epidemien vores ugentlige sammenkomst med gode snakke, hyggelige aktiviteter og hjælp til selvhjælp. Man tænker også meget på hvordan det rammer de enkelte familier. Men først og fremmest er det samværet man savner," fortæller Eva Svendrup, som er frivillig i Dansk - Syrisk Kulturforening.

Formand Nada Nanaah:

"Flere af vores foreningsmedlemmer lever et ensomt liv, ligesom andre mange mennesker og vi ved, at vi ikke er de eneste der savner det sociale samvær i foreningslivet. Man må sige at vi alle under nedlukningen er blevet endnu mere bevidste om hvor foreningslivet betyder for vores trivsel," siger formanden. msr