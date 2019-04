Se billedserie Det går stærkt, og det er ikke udsædvanligt, at publikum holder vejret til opvisningerne, når Salto Teens fra Birkerød roterer flere meter oppe i luften, inden de igen lander. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: Salto Teens springer mod Italien

50 gymnaster fra Skjold Gymnastik Birkerød har sat et STORT kryds i kalenderen over hele uge 27 til næste år.

Gymnasterne, der er i alderen 13-16 år, udgør holdet »Salto Teens«, der i 2020 skal til Italien og deltage i den internationale gymnastikfestival: »Festival del Sole«.

Det fortæller de to trænere, Marie Hulsrøj og Magnus Kvistgaarden til Frederiksborg Amts Avis lørdag:

- Der venter Salto Teens en kæmpe oplevelse. Der kommer cirka 5000 gymnaster fra hele Europa til festivalen, hvor der er virkelig flotte opvisninger hele ugen. Derudover er det for mange af de unge den første rejse, de skal ud på, uden deres forældre. Det er også lidt særligt, og så giver sådan en tur et helt særligt sammenhold. Det bliver en oplevelse for livet, slår Magnus Kvistgaarden fast.

Han har i 2014 selv været med på festivalen som gymnast på et juniorhold fra Birkerød, mens det er første gang, at Marie Hulsrøj skal afsted:

- Det er klart, at når man skal på sådan en tur, så koster det både tid til forberedelse og penge. Forberedelserne har allerede været i fuld gang - faktisk siden efteråret. Her i foråret har vi deltaget i fire gymnastikopvisninger, og holdet gjorde det så flot, at de blev udtaget til DGI Nordsjællands store gymastik-galla i Farum i fredags, lyder det stolt fra Marie Hulsrøj.

Inden sommerferien skal Salto Teens desuden lave en opvisning i forbindelse med sankthans-arrangementet på cirkuspladsen ved Byagervej i Birkerød og til det traditionsrige morgenbord i Birkerød Hovedgade til august.

- I gymnastik er der ikke mange opvisninger i efteråret. Her bruges tiden målrettet på træning, og vi holder også nogle intense træningsweekender med overnatning. Derudover skal vi i gang med at samle penge ind til turen til Italien. Gymnastikforeningen giver ikke noget tilskud til turen, men vi får alligevel nogle penge for at dele programmer ud i efteråret. Det sker ud fra princippet, at der skal ydes før der kan nydes, forklarer Marie Hulsrøj til avisen.

Magnus Kvistgaarden tilføjer:

- Turen bliver lidt federe for gymnasterne, når de selv har måtte arbejde for den. De får den ikke bare forærende. Det, synes jeg, at der er noget pædagogisk i. Men vi har brug for at tjene flere penge hjem end bare ved at dele flyers ud. Derfor må både private og virksomheder meget gerne kontakte foreningen, hvis der er et arbejde, vi eventuelt kan udføre for dem.

For at 50 gymnaster kan komme til Italien i en uge kræver det en del midler. Derfor er holdet også meget interesserede i at få sponsorer, der til gengæld både får deres navn ud og måske en opvisning med i »købet«.

- Vores gymnaster er på forskellige niveauer, og der sker meget i deres udvikling fra de er 13 til 16 år. Derfor arbejder vi med at skabe en opvisning, hvor hver enkelts kompetencer og forskelligheder bliver udnyttet bedst muligt til at lave et flot show. I opvisningen er der både spring og rytmegymnastik, hvor gymnasterne laver synkrone bevægelser, der er nøjagtigt afstemt til musikken. Det kræver koordination, tålmodighed, helt strakte arme og rigtig, rigtig mange timers øvelse foran spejlet, påpeger Marie Hulsrøj, der er hovedansvarlig for den del af showet.

Magnus Kvistgaarden er derimod hovedansvarlig for springdelen:

- Salto Teens laver alt fra vejrmøller over flikflak til skruespring med dobbelt rotationer, hvor gymnasterne springer flere meter op i luften, mens publikum holder vejret. Det er et show. Det skal være underholdende, så det gør vi meget ud af. Springøvelserne kræver ikke spejle, men derimod blod, sved og tårer i Søndervangshallen, hvor vi træner flere gange om ugen. Og så skal det naturligvis også være sjovt, understreger springtræneren.

Gymnastik træner både motorikken og kropsbalancen samtidig med, at gymnasterne bliver mere smidige og får styrke. Derudover er nøgleordene koordination, rytmesans, venskab og sammenhold. Alt sammen noget, der bliver brug for, når holdet i 2020 skal til Italien.