BILLEDSERIE: Rudersdal centrum for hackerangreb

Se billedserie Danske Alexandra Kroon er it-sikkerhedsrådgiver og en del af IBMs C-TOC team. Torsdag var hun »vært« ved et simuleret hackerangreb, som vicekommunaldirektør i Rudersdal, Birgitte Lundgren, blandt andre deltog i. Det var en øjenåbner erkendte hun. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 13. april 2019 kl. 04:13 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forestil dig dette: Du arbejder for en bank. Pludseligt er der en journalist, der ringer og fortæller, at en side på internettet netop har publiceret, at 1,5 millioner navne med følsomme oplysninger fra banken er blevet kopieret og lagt ud på nettet.

Inden du når at reagere rigtigt, er historien ude. Aktierne falder, og pludseligt begynder de interne systemer i banken heller ikke at virke, Kunderne kan ikke få adgang til deres penge, en telefonstorm begynder, og bankens hævemaskiner rundt i landet virker heller ikke. Midt i virakken går en elevator i stå som følge af hackernes angreb (ransomeware, red), og det betyder blandt andet, at en ansat bliver fanget i det klaustrofobiske rum, hvorfra et klip bliver lagt ud på de sociale medier - Alt er kaos...

Situationen er heldigvis tænkt, men den er alligevel ikke mere tænkt, end eksemplerne er samlet fra virkelige hændelser rundt om i verden de seneste år. Og det prøver IBM, at sætte fokus på. It-giganten har specialdesignet en lastbil fra hjulene og op. Det har taget halvandet år, og indvendigt ligner den et rumskib - i et center spækket med alskens elektronik. Lastbilen bærer navnet »IBM X-Force Cyber Tactical Operation Center« eller blot C-TOC. Den er et mobilt kommando- og træningscenter bemandet med et team af internationale it-eksperter, der er specialister i cyber-angreb.

Lastbilen har været rundt i en række europæiske lande siden januar, og i disse dage står den ved IBMs danske hovedkvarter i Holte. En af specialisterne er danske Alexandra Kroon, og hun fortæller til Frederiksborg Amts Avis:

- Under en fjerdedel af alle virksomheder i verden har en plan for, hvad de skal gøre, hvis de pludselig bliver ramt af et hackerangreb. Og kun halvdelen af de virksomheder, der har en plan, har trænet den i et stresset miljø. Således er det slet ikke sikkert, at planen virker, hvis virksomhedens værste dag pludseligt rammer, fortæller Alexandra Kroon.

Hun peger på, at tallene er alarmerende, for hackere er ikke bare lokale - de er globale, og flere af dem lærer fra hinanden på den »mørke« side af nettet.

- I de dage, hvor vi er her i Danmark har vi cirka 70 virksomheder og offentlige institutioner på besøg i lastbilen. Interessen har været helt enorm - ikke kun i Danmark. Udfordringen er overalt, hvor vi er kommet, at virksomhederne ikke har testet deres beredskab ordentligt. En ting er, hvordan det hele ser ud på papir... en anden er, hvordan folk reagerer, når først kaos begynder. Det er enormt vigtigt, at nøglemedarbejdere ved, hvad de skal gøre - at virksomheden bevarer overblikket, og de rigtige beslutninger bliver truffet for at begrænse yderligere skader på virksomheden, forklarer Alexandra Kroon.

