BILLEDSERIE: Råd til Birkerøds studenter: Tag ansvar og tag ja-hatten på

Af Anders Kloppenborg

Fredag formiddag var der dimission på Birkerød Gymnasium. Frederiksborg Amts Avis bringer her et uddrag af rektor Anders Kloppenborgs tale til de 373 studenter.

Det er sommer, det er den lyse tid, det er forventningernes tid - og I er færdige med jeres eksamen.

Kan det blive meget bedre. Ikke hvis I hengiver jer fuldt og helt til nuet og bare suger til jer af den stemning, som I alle sammen er med til at skabe lige nu.

Nyd det uden den mindste tanke på fremtiden. Den skal nok melde sig ubønhørligt lige henne om hjørnet, men de lykkelige stunder - som er undtagelserne i livet - skal gribes, når de er der, og det er de lige nu.

Vi har herset med jer i de år, hvor I har været på BG med det formål at kvalificere jer så godt som muligt fagligt og personligt til at fortsætte jeres vej videre gennem livet.

Vi har efter bedste evne forsøgt at præge jer i overensstemmelse med de høje idealer, som lovgivningen om uddannelserne foreskriver, vi skal stræbe efter.

Hvis bare vi var helt alene om prægning og påvirkning af jer, så skulle I bare se løjer, men vi er os ydmygt bevidste om, at vi kun er og har været en mindre del af den samlede påvirkning, I er under konstant, i det liv I lever fysisk og på de sociale medier.

Vores egen nationale skjald H.F.S. Grundtvig udtalte i 1848 i let omskrevet form:

»Ethvert menneske, der skal blive til noget i verden, må have mod til at ligne sig selv og lade hånt om at efterabe andre!«

Så kast jer ind i kampen og vær med og drop enhver tanke om at være perfekte til det I beskæftiger Jer med. I bliver aldrig perfekte - ingen er perfekte.

Det er en illusion, en løgn og et stort bedrag, som desværre næres på de sociale medier, hvor de selvredigerede fortællinger med perfekte konstruerede billeder fortæller historier, som ikke findes, og om mennesker som ikke findes i den virkelige verden.

Hvis I erkender jeres uperfekthed, så bliver det hele meget lettere. Så kan I roligt kaste jer ud i mødet med andre mennesker, for det er i mødet med andre, vi bliver til som mennesker. Ved at forpligte os på noget, der er større end os selv. Ved at tage ansvar og tage vores frihed på os.

Vi lever i en tid, hvor flere mennesker end nogen sinde før i historien, lever et trygt og godt liv med adgang til alle basale fornødenheder, værnet mod sygdom og fattigdom, og hvor alle muligheder for at håndtere de store udfordringer omkring klimaet og miljøet er til stede, hvis vi kan få forenet de politiske viljer til at gøre det.

Alligevel flyder vores verden over med historier og fortællinger om, hvor skidt folk har det, og hvor mange, som er eller føler sig som ofre for udviklingen.

Jakob Holm som p.t. er presseattaché på den danske ambassade i London, og som har skrevet bogen: »Meningen med det hele - om at være, elske og dø« siger det sådan:

»Det er synd for rigtig mange. Men det er aldrig andres skyld! Det er fralæggelse af ansvar at gøre sig selv til offer. Det er et selvbedrag. Du skaber en fortælling for at undgå ansvaret. Men man er fri til at gøre med sit liv, hvad man vil. Det giver noget at acceptere, at vi aldrig når i mål, selvom vi som mennesker stræber efter næste trin. Det er en drivkraft ikke at blive tilfreds og et symbol på vores frie vilje, men det er samtidigt også en erkendelse af, at vi ikke er og ikke bliver perfekte. Accepten af livets dynamik kan således hjælpe på opgøret med det perfekte«.

Husk og glem aldrig at vi fra skolens side altid vil have en klar forventning om, at I gør jeres bedste ikke kun for jer selv, men for de mennesker I indgår i relationer med, og for de mennesker for hvem I kommer til at bære et ansvar.

Hvis det under tiden kommer til at knibe med inspirationen til, hvordan I kan tackle de problemer og udfordringer, I vil komme til at stå i, så lad os søge inspiration i en historie om Thomas Jefferson, der var den tredje præsident i USA i årene 1801 - 1809

Mens han var præsident, var han på et tidspunkt på en rejse tværs over landet på hesteryg, det hurtigste transportmiddel på det tidspunkt. De kom et sted til en flod, der var gået over dens bredder efter et heftigt regnvejr og som havde revet den bro væk, som de skulle have været over.

Hver enkelt rytter var derfor overladt til at krydse floden på hesteryg i det brusende og skummende vand. Risikoen for at omkomme undervejs var særdeles nærværende, og det fik en rejsende, som ikke var en del af præsidentens selskab til at træde tilbage for at se, hvordan de klarede det.

Efter at mange af dem var kommet sikkert over på den anden side, henvendte den fremmede sig til Præsident Jefferson og spurgte ham, om han ville fragte ham over floden. Jefferson indvilgede med det samme og bragte den fremmede sikkert siddende bag ved ham på hesten.

Et medlem af præsidentens følge spurgte den fremmede, hvorfor han af alle i følget lige præcis havde spurgt præsidenten om at blive hjulpet over. Den fremmede stod som forstenet. Han havde ingen ide om, at det var præsidenten, han havde spurgt om hjælp.

Dette udspandt sig før fotografiet, tv og internet var opfundet.

Det eneste han kunne sige var:

»På nogle af jeres ansigter stod der skrevet nej og på nogle ja. På hans stod der skrevet JA«.

For jeres egen skyld og for jeres medmenneskers skyld er det mit håb, at I alle sammen - i de afgørende situationer I kommer til at stå i - vil vise et »yes face«

Held og lykke årgang 2019. You can do it!