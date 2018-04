BILLEDSERIE: Naboer i chok efter voldsom villabrand

Beboeren i den nu udbrændte villa havde arbejdet med en ukrudtsbrænder, og ifølge de foreløbige meldinger fra Nordsjællands Politi, havde flammerne ved et uheld fået fat i enten et buskads eller i carporten. Herfra bredte ilden sig hurtigt til en bil, som beboeren fik bakket ud til en naboindkørsel, hvor den dog udbrændte.

- Det er jo nok et hændeligt uheld, men det er meget tæt på vores ejendom, og jeg må sige, at jeg synes, at det er direkte idiotisk at gå rundt med »en flammekaster«, når det nu har været så tørt den seneste tid. Ilden fik meget hurtigt fat, og der gik ikke mere end et par minutter, så var der virkelig fut i flammerne. Derfor virkede det også som lang tid, før brandvæsnet nåede frem. Det kunne virkelig have været gået galt. Derfor er jeg faktisk mere vred end chokeret lige nu, lyder det fra en beboer, der ikke ønsker sit navn i avisen.