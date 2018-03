Se billedserie 25-årige Hatif Zubair Arzoo fra Fredensborg er indehaver af den nye indiske take away og catering på Vasevej i Birkerød. Han står også selv i køkkenet. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: Menukort revet væk fra ny take away

Rudersdal - 31. marts 2018 kl. 05:52 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butter Masala, Tandori Chicken, Jalfrezi, Samosa og Saag Paneer...

Interessen for Birkerøds nye indiske køkken »Arzoo take away og catering« har været overvældende siden åbningen torsdag den 15. marts på Vasevej i Birkerød. Det fortæller den 25-årige indehaver og »chef«, Hatif Zubair Arzoo, der kører stedet sammen med sine to brødre, Faisal og Hasib:

- Vi havde lavet 400 menukort som start, men de var revet væk efter 3-4 dage. Så lavede vi 600 flere, men de er også væk nu. Derfor har vi lige bestilt 1500 nye. Birkerød har taget virkelig godt imod os. Vi har haft utroligt travlt, og der er altid nogle ting, der skal justeres i starten. Men selvom der har været ventetider på maden, så har borgerne her i Birkerød været imødekommende og tålmodige. Vi er kun blevet mødt med søde kommentarer og positiv respons, og en af vores kunder var Susanne fra JB Tryk på Birkerød Kongevej. Hun sad en dag og ventede på maden, da hun opdagede, at vi var løbet tør for menukort. Næste dag stod hun her med en bunke nye helt uden beregning. Det var en meget varm gestus, og jeg har faktisk aldrig været ude for noget lignende, fortæller Hatif Zubair Arzoo til Frederiksborg Amts Avis.

Han stammer fra Afghanistan, og det kan måske lyde mærkeligt, at han derfor har kastet sig over indisk mad i Danmark.

- Det er ikke så underligt, som det måske lyder, fortæller Hatif Zubair Arzoo mens mundvigene trækker op mod ørerne.

- Afghansk, pakistansk og indisk mad minder meget om hinanden. Der er lidt forskel på krydderi-styrken, og jeg har altid foretrukket den indiske. Jeg kan godt lide, at tingene smager af noget, og den gode smag af krydderierne træder frem, uden at munden bliver fuldstændigt brændt af. Her i vores take away kan kunderne dog få det, som de ønsker. De kan bestille det lige så stærkt, som de vil have det.

